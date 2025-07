Thomas Müller dévoile sa prochaine destination

Après son départ du Bayern Munich officialisé depuis plusieurs semaines maintenant, Thomas Müller a publié une vidéo dans laquelle il révèle sa prochaine destination. «Aujourd’hui, c’est samedi, demain c’est dimanche, et après-demain c’est lundi – et soudain, tout est fini. Et puis, on part de l’autre côté de l’Atlantique !»

Vous l’aurez compris, la légende bavaroise va rejoindre les États-Unis où deux franchises ont pris une longueur d’avance pour l’accueillir : Los Angeles FC et Cincinnati. On ignore encore laquelle des deux sera le prochain employeur du champion du monde 2014. La rumeur l’envoyant du côté du Syndey FC en Australie prend donc fin.