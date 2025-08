La FIFA tape du poing sur la table avec les arbitres

Ces derniers jours, la FIFA a envoyé une directive à toutes les fédérations membres, rappelant l’interdiction absolue d’inclure de la publicité sur les tenues des arbitres, dans la salle VAR et dans la zone adjacente aux moniteurs au bord du terrain pour des produits liés au tabac, à l’alcool, aux drogues ou aux paris, ainsi que tout type de message politique, religieux ou discriminatoire. Comme le rapporte le journal espagnol Marca, la FIFA a expliqué qu’en cas de conflit d’intérêts avec les sponsors de l’équipe (par exemple des sponsors partagés), l’arbitre devra retirer complètement le logo, y compris des écrans de la salle VAR avant le début du match.

Concernant le maillot de l’arbitre, le devant de la tenue doit être exempt de tout sponsor, mais simplement arborer les écussons officiels et un petit logo du sponsor technique. En revanche, aucune publicité n’est autorisée sur les shorts, les chaussettes ou les chaussures. L’interdiction imposée par la FIFA fait partie intégrante de la réglementation en vigueur et s’applique à toutes les fédérations membres. L’objectif est de préserver une image uniforme et neutre du corps arbitral, en évitant toute association visuelle avec des marques commerciales dans les contextes officiels.