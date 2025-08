Les clients Visa auront une grande priorité pour la Coupe du Monde 2026

C’est officiel : la route vers la Coupe du Monde 2026 commence avec Visa. En tant que partenaire technologique de paiement officiel de la FIFA et leader mondial des paiements numériques, les titulaires de cartes de débit, de crédit et de cartes prépayées rechargeables Visa du monde entier bénéficieront d’un accès exclusif et anticipé pour réserver des billets pour l’événement sportif le plus attendu au monde. Alors que les supporters de certains pays attendent de voir si leur équipe nationale obtiendra une place à la Coupe du monde, le premier tirage au sort de prévente Visa a été annoncé au «Visa Payments Vault» à Washington, où des représentants des gouvernements du Canada, du Mexique et des États-Unis se sont réunis pour célébrer la collaboration trilatérale et la valeur unificatrice du sport lors de la réception Visa FIFA World Cup 26. Du 10 au 19 septembre, les supporters munis d’une carte Visa pourront participer au tirage au sort de la prévente Visa. Ce tirage au sort aléatoire offre aux participants sélectionnés la possibilité d’acheter des billets avant l’ouverture de la vente.

« Le tirage au sort de prévente Visa offre aux titulaires de carte Visa un accès exclusif et anticipé au tirage au sort des billets, créant ainsi une opportunité incroyable pour quelques fans chanceux de s’assurer une place pour cet événement historique. À l’approche du tournoi, Visa entend également aider les communautés et les entreprises de tout le continent à se préparer à l’arrivée des voyageurs, garantissant ainsi que l’impact économique du tournoi perdure bien au-delà du coup de sifflet final. Il s’agit d’un moment sans précédent pour Visa : non seulement nous redéfinissons la façon dont les fans vivent le match, mais nous les engageons comme jamais auparavant en leur offrant la possibilité d’accéder à des billets exclusifs grâce au tout premier tirage au sort de prévente Visa », a déclaré Stefano M. Stoppani , Country Manager Visa Italie.