Les joueurs du FC Barcelone ont explosé de rage auprès d’Hansi Flick !

Tournée asiatique plutôt productive pour le FC Barcelone. En plus d’avoir rempli les comptes du club avec ces trois rencontres amicales et de nombreux évènements organisés par les sponsors du club, les troupes d’Hansi Flick ont aussi remporté leurs trois matchs haut la main : victoire 3-1 contre le Vissel Kobe, 7-3 contre le FC Séoul et 5-0 contre Daegu pour finir. De quoi confirmer que l’équipe tourne toujours bien et que de nombreux joueurs sont déjà en forme et prêts à rééditer voire améliorer leurs performances de la saison dernière.

La suite après cette publicité

Hansi Flick a aussi pu constater qu’il pourra compter sur de nouvelles têtes, comme les arrivants Joan Garcia, Marcus Rashford et Roony Bardghji, qui ont déjà montré des choses intéressantes, et que de nouveaux jeunes de La Masia comme Dro Fernandez ne demandent qu’à suivre les pas de Lamine Yamal et de Pau Cubarsi. Bilan plus que positif donc, mais cette tournée n’a pas vraiment plu aux joueurs…

De nombreuses plaintes

Effectivement comme l’indique AS, les joueurs du Barça se sont plaints auprès d’Hansi Flick des trajets fastidieux qu’ils ont eu à subir, notamment lors de ce retour à Barcelone depuis la Corée. Après le match contre Daegu, ils ont ainsi dû faire quatre heures de bus pour prendre l’avion à Séoul. Un trajet en bus qui a fortement déplu aux joueurs, avec décollage ensuite à 4h du matin. Puis, ce voyage de treize heures jusqu’à Barcelone, avec les effets de la fatigue et du jet-lag.

La suite après cette publicité

Ils ont ainsi été nombreux, notamment parmi les cadres, à faire des reproches et à transmettre leur mécontentement à Hansi Flick. Ils ont parlé de voyage « digne d’un petit club ». Evidemment, ce n’était pas l’Allemand qui était visé, mais plutôt la direction et les organisateurs du voyage. Il faut dire que les joueurs du Barça étaient déjà particulièrement agacés par le traitement de leur coéquipier Marc-André ter Stegen par les dirigeants du club, et que tout ceci rajoute encore de l’huile sur le feu à une relation plutôt tendue…