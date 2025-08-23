OL-Metz : les compositions officielles

Suite de la 2e journée de Ligue 1 avec la confrontation entre l’OL et Metz (21h05). Après un été plus que mouvementé dans les coulisses, les Gones ont entamé de la meilleure des manières leur championnat avec un succès à Lens (1-0), contrairement à leur adversaire, le promu messin, battu à domicile par Strasbourg dans le derby de l’Est (0-1).

Pour la première au Groupama Stadium, Paulo Fonseca n’opère qu’un seul changement dans le onze victorieux dans l’Artois. Kumbedi prend place sur le banc, c’est Maitland-Niles qui recule d’un cran et occupera le couloir droit du 4-2-3-1. En conséquence, le Tchèque est titularisé au poste d’ailier droit. Victime d’un problème au mollet jeudi, le capitaine Corentin Tolisso est bien présent, comme Rémy Descamps, dans l’attente des débuts de Dominik Greif, transfuge de Majorque.

En face, le retour de poids concerne Gauthier Hein, le nouveau capitaine messin, suspendu face à Strasbourg et qui intègre le 3-4-1-2 de Stéphane Le Mignan. Le numéro 10 évoluera derrière le tout jeune Brian Madjo (16 ans) et le Géorgien Giorgi Abuashvili, lequel va disputer ses premières minutes sous le maillot du club mosellan.

Les compositions officielles :

OL (4-2-3-1) : Descamps - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Tessmann, Morton - Sulc, Tolisso (cap.), Mal. Fofana - Mikautadze.

Metz (3-4-1-2) : Fischer - S. Sané, Gbamin, Mboula - Kouao, Bo. Traoré, Stambouli, Tsitaisvhili - Hein (cap.) - Madjo, Abuashvili.