Metz : Frédéric Arpinon s’emporte contre Cheikh Sabaly, qui force son départ

Désireux de quitter Metz cet été, Cheikh Sabaly devra trouver les arguments pour convaincre sa direction de le libérer. Ces derniers jours, nous vous révélions que l’attaquant sénégalais de 26 ans était en discussions avancées avec Middlesbrough, pensionnaire de Championship. Hier, le journal L’Équipe affirmait que le joueur séchait l’entraînement, d’où son absence dans le groupe messin lors de la défaite face à l’OL (3-0).

L’entraîneur mosellan, Frédéric Arpinon, a ensuite pris la parole auprès du Républicain Lorrain pour défendre la position de son club dans ce dossier brûlant. Il a notamment déclaré que «ce n’est pas lui (le joueur) qui commande», avant d’ajouter : «il est sous contrat. Quand il l’a signé, personne ne lui a mis le couteau sous la gorge. Aujourd’hui, il fera ce que le club décidera. S’il veut continuer à faire la grève, très bien. Mais il ne partira pas tant que le club n’y trouvera pas son compte.» Metz réclamerait 5 millions d’euros pour le Sénégalais, auteur de 15 buts et 4 passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues la saison dernière.