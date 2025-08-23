Ligue 1 : Lyon surclasse Metz grâce à Mikautadze, Fofana et ses recrues !

L’OL voulait confirmer. Après une belle première victoire contre le RC Lens, le club rhodanien retrouvait, ce samedi soir, le Groupama Stadium pour défier le FC Metz. Promu dans l’élite, le FC Metz sortait de son côté d’une défaite face à Strasbourg (0-1). Privée de Jessy Deminguet (talon) et Cheikh Sabaly (genou), la formation des Grenats s’organisait en 4-4-2 avec le retour de suspension du capitaine Gauthier Hein. De son côté, l’OL alignait un 4-2-3-1 avec la présence de Mikautadze sur le front de l’attaque. Kumbedi sortait lui du onze de départ au profit de la recrue tchèque Sulc.

Déterminés, les hommes de Paulo Fonseca ne tardaient pas à s’illustrer. Sur un centre en retrait de Fofana, Mikautadze coupait la trajectoire mais tombait sur un Fischer impérial (6e). Sur le corner suivant, l’attaquant géorgien était encore à la retombée mais sa tentative fuyait le cadre (7e). Malgré cette entame tranchante, l’OL peinait ensuite à enchaîner et les Messins s’enhardissaient. Si les débats s’équilibraient progressivement, Lyon allait finalement frapper par deux fois. D’abord par l’intermédiaire de son crack, Malick Fofana. Servi par Sulc dans la surface messine, le talent belge enchaînait avec un contrôle orienté, feintait le tir et concluait du droit au sol (1-0, 25e).

Des recrues lyonnaises déjà décisives

Un petit bijou qui donnait des idées aux troupes rhodaniennes puisque cinq petites minutes plus tard, Morton, à plus de trente mètres de la cage de Metz, offrait une sublime passe à Maitland-Niles qui trouvait Tolisso, seul dans l’axe, pour le but du break (2-0, 30e). Séduisant collectivement, l’OL poursuivait son entreprise et virait logiquement en tête à la pause. Au retour des vestiaires, la physionomie de cette rencontre ne changeait guère. Toujours aussi solide, l’OL contenait les attaques messines. Bien que décidés à se relancer dans ce match, les Grenats ne parvenaient pas à trouver la faille dans la défense lyonnaise, plus que jamais solidaire.

Si Eric Wattellier, l’officiel du soir, devait interrompre quelques minutes les débats pour des chants insultants à l’encontre de Textor, Lyon ne se démobilisait pas dans la dernière demi-heure. Appliqué défensivement et encore menaçant offensivement, à l’image de ces nouvelles frappes de Sulc (69e) et Morton (72e), l’OL affichait un visage séduisant. Pour le dernier quart d’heure, Sulc, Tolisso et Abner cédaient leur place à Karabec, Merah et Tagliafico. Après une nouvelle tête de Mikautadze (79e), l’OL se mettait finalement définitivement à l’abri grâce à Karabec, opportuniste après une tête de Tessmann sur la barre transversale (3-0, 83e). L’OL empochait ainsi trois nouveaux précieux points. Avec cette nouvelle victoire (3-0), l’OL prend provisoirement la tête du championnat. De son côté, Metz est lanterne rouge.