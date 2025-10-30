Lamine Yamal veut déménager car il craint pour sa sécurité

Star du FC Barcelone, Lamine Yamal (18 ans) anime régulièrement l’actualité. Dernièrement, l’ailier espagnol avait fait polémique au moment du Clàsico aussi bien pour des provocations envers les joueurs du Real Madrid que par sa performance lors d’une défaite 2-1. Il avait aussi pu se distinguer en étant prêt à acheter l’ancienne maison de la chanteuse Shakira et du défenseur passé au FC Barcelone, Gérard Piqué. Une somptueuse demeure estimée à 11 millions d’euros qui plaît au joueur pour des questions de confort, mais aussi de sécurité.

Selon El Periodico, le joueur a eu un incident de sécurité récemment. En effet, Lamine Yamal a eu la sensation que quelqu’un avait tenté de s’introduire dans son appartement. La police est venue et a finalement conclu une fausse alerte, car le joueur n’avait ni subi d’effraction ni de vol. Lamine Yamal a néanmoins été atteint psychologiquement par cet incident et souhaite déménager depuis. Le FC Barcelone a réagi en activant des protocoles de sécurité pour son joueur star.