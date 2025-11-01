D’indispensable à superflu, Emanuel Emegha n’a plus la cote à Strasbourg !

Le 21 juin dernier, nous vous révélions en exclusivité l’avenir à court et moyen terme d’Emanuel Emegha. Une saison de plus à Strasbourg et un contrat longue durée signée avec Chelsea qu’il rejoindrait en 2026. Les faits nous ont donné raison puisque le 12 septembre dernier, le club londonien a officialisé le recrutement de l’attaquant néerlandais. Ce qui a déclenché la colère des supporters strasbourgeois.

Se sentant trahis par leur capitaine, qui posait fièrement avec le maillot de son futur club, alors que la saison avait déjà débuté depuis 1 mois, ils n’ont pas hésité à le faire savoir lors de la réception du Havre le 14 septembre dernier. Banderole, sifflets, Emegha a eu droit au traitement de choc, ce qui a provoqué chez lui tristesse, déception et surtout incompréhension. Meilleur buteur du Racing en 2024-2025, resté au club pour une troisième saison et porteur du brassard, il pensait ne pas mériter un pareil traitement.

Emegha n’est pas particulièrement attendu par les supporters

Depuis, Emegha s’est blessé aux ischios, face à l’OM le 26 septembre dernier, et il n’arrive pas à se débarrasser de cette blessure. Il devait revenir après la trêve d’octobre, mais il continue de ressentir des douleurs. Selon L’Equipe, son retour n’est aujourd’hui prévue qu’après la trêve internationale de novembre, étirant son indisponibilité à 2 mois. Deux mois qui lui ont peut-être permis de digérer la fronde des supporters, mais qui ont surtout offert à son concurrent direct Joaquin Panichelli l’occasion de briller.

L’Argentin caracole en tête du classement des buteurs de Ligue 1, avec 9 réalisations. Il vient de marquer lors des 5 dernières rencontres de son club, toutes compétitions confondues, et affiche une complicité rare sur le terrain avec Valentin Barco et Diego Moreira. Homme providentiel du RCSA la saison passée, Emanuel Emegha n’est même pas attendu avec impatience par les supporters alsaciens, ravi de l’investissement de Panichelli, véritable dragster.

Liam Rosenior, le coach strasbourgeois, avait pris la défense d’Emegha le soir des sifflets, contre Le Havre. Il devra aussi savoir remettre son joueur sur les rails, pour éviter que l’aventure alsacienne se termine en eau de boudin. Car c’est aussi une partie de son avenir qui se jouera durant la deuxième partie de saison. Recruté par Chelsea, il sait la rude concurrence qui l’attend chez les Blues, et a tout intérêt à débarquer avec une grosse saison de L1 dans les bagages pour inciter son nouveau club à s’appuyer sur lui. Car devinez qui a Joaquin Panichelli dans le viseur, outre l’AC Milan et le Barça ? Chelsea et BlueCo, bien évidemment.