OM : le message d’adieux de Jonathan Rowe

Comme attendu, Jonathan Rowe s’est engagé avec Bologne ce matin. L’attaquant de 22 ans va rapporter 19,5 millions d’euros à l’OM, qui bénéficiera aussi de 10% sur une future revente. Si les dirigeants phocéens s’étaient montrés ouverts à l’idée de vendre leur joueur dès cet été, c’est bien l’épisode de sa bagarre avec Adrien Rabiot qui aura précipité son départ. Sans rentrer dans les détails, Rowe a publié un message d’adieux ce dimanche sur ses réseaux sociaux.

«Chers Marseillais, je dois commencer par dire que je n’ai jamais connu un soutien comme le vôtre auparavant ! Depuis que j’ai atterri à l’aéroport de Marignane il y a un an, jusqu’à maintenant. Cela a été une montagne russe d’émotions, mais je tiens à vous remercier sincèrement pour la foi et le soutien que vous avez eu en moi tout au long du chemin. Je ne veux pas entrer dans trop de détails. Je veux me concentrer sur les remerciements aux joueurs, aux entraîneurs et au personnel du staff de m’avoir poussé jour après jour à me battre pour ce badge. Nous avons partagé de nombreux souvenirs et expériences que je garderai avec moi pour la vie ! Restez en bonne santé, soyez bénis et bonne chance pour le reste de la saison ! Marseillais un jour… toujours Marseillais. JR17», indique le joueur.