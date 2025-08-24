Jonathan Rowe quitte l’OM et rejoint Bologne

C’est une histoire d’amour qui n’aura jamais vraiment pris. Pourtant, les deux parties avaient fait des pieds et des mains il y a un an pour officialiser leur union. Alors à Norwich, Jonathan Rowe était parti au clash avec sa direction pour forcer son départ à Marseille. De son côté, le club phocéen avait déboursé plus de 16 millions d’euros (prêt payant de 2 M€, assorti d’une obligation d’achat 14,5 millions d’euros) pour s’attacher ses services.

Pour sa première saison en terres phocéennes, l’Anglais n’aura finalement pas eu l’impact escompté. Hormis ses coups d’éclat face à l’OL, Rowe n’a jamais été en mesure de s’affirmer comme un titulaire indiscutable dans l’effectif de Roberto De Zerbi. Malgré un bel Euro Espoirs remporté avec l’Angleterre cet été (il avait marqué le but du sacre en finale), son statut s’est encore fragilisé avec l’arrivée d’Igor Paixao, appelé à devenir le joueur le plus cher de l’histoire de l’OM (avec bonus, le montant atteindra 35 M€).

L’OM va réaliser une plus-value sur Rowe

Comme nous vous le révélions, la direction marseillaise n’avait pas fait de fixette sur l’idée de le conserver cet été, au contraire. Conscients de sa valeur sur le marché, les dirigeants s’étaient promis de réfléchir à toutes les potentielles offres pour l’Anglais. Mais disons que c’est l’épisode catastrophique de sa bagarre avec Adrien Rabiot, dans les vestiaires après la défaite de l’OM contre Rennes lors de la première journée (0-1), qui a définitivement scellé son sort.

Nous vous informions depuis plusieurs semaines de l’intérêt de Bologne dans ce dossier, et le club italien a bien fini par rafler la mise. Les Rosoblu tenaient déjà un accord avec l’ailier de 22 ans, mais encore fallait-il en trouver un avec l’OM, décidé à récupérer 20 millions d’euros sur son joueur. C’est réussi. «Le Bologna FC 1909 annonce avoir acquis de manière définitive les droits sur les performances sportives de l’attaquant Jonathan Rowe de l’Olympique de Marseille. Jonathan sera le troisième Anglais de l’histoire du club», indique le communiqué de Bologne. L’OM va récupérer 19,5 M€ dans cette opération, et bénéficiera de 10% sur une future revente. Un montant qui devrait lui permettre de préparer sa fin de mercato plus sereinement dans le sens des arrivées.