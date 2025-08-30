Liga : Alavés accroche l’Atlético de Madrid

Sur la pelouse d’Alavés, l’Atlético de Madrid espérait soigner son début de saison raté durant cette 3e journée de la Liga, après une défaite à Barcelone face à l’Espanyol et un match nul concédé face à Elche à domicile. Face à eux, des Basques vainqueurs de Levante avant de tomber à Séville face au Betis. Au final, ce duel aura tourné en faveur de personne, match nul un but partout.

La suite après cette publicité

La rencontre a débuté sur des chapeaux de roue avec l’ouverture du score des Colchoneros signée Giuliano Simeone, fils du Cholo (0-1, 7e). Mais les Madrilènes n’ont pas su garder leur avantage très longtemps, seulement six minutes avant le penalty transformé par Carlos Vicente (1-1, 13e). Après 90 minutes suivies d’un quart d’heure de temps additionnel, les deux formations se partagent les points, ce qui n’arrange ni Alavés, temporairement 10e, ni l’Atlétco, 14e après trois journées et toujours sans la moindre victoire en championnat.