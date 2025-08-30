OM : le message d’adieu d’Azzedine Ounahi

Débarqué en janvier 2023 à l’OM après un Mondial XXL avec le Maroc, Azzedine Ounahi n’aura jamais su confirmer les espoirs placés en lui. S’il brille toujours en sélection, ses performances en club sont plus compliquées. Et forcément à Marseille, il n’y a pas le temps. Prêté la saison dernière au Panathinaïkos et indésirable à l’OM cet été, le Marocain de 25 ans a fini par signer à Girona ce samedi. Sur son compte Instagram, il a adressé un petit message aux supporters marseillais.

La suite après cette publicité

«Marseille, il est temps de dire merci. Merci aux Marseillais, merci aux supporters. Merci de m’avoir fait découvrir le Vélodrome — ses frissons, sa ferveur — une expérience unique dans une ville qui vit au rythme du football. Je remercie celles et ceux qui, dans la discrétion, ont rendu possible la suite. Je suis heureux aujourd’hui de rejoindre le Girona FC. Belle saison à vous», a-t-il ainsi lancé. Touchant.