Menu Rechercher
Commenter 33
Ligue 1

OM : le message d’adieu d’Azzedine Ounahi

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Débuts de rêve pour Ounahi avec l'OM ! Maxppp

Débarqué en janvier 2023 à l’OM après un Mondial XXL avec le Maroc, Azzedine Ounahi n’aura jamais su confirmer les espoirs placés en lui. S’il brille toujours en sélection, ses performances en club sont plus compliquées. Et forcément à Marseille, il n’y a pas le temps. Prêté la saison dernière au Panathinaïkos et indésirable à l’OM cet été, le Marocain de 25 ans a fini par signer à Girona ce samedi. Sur son compte Instagram, il a adressé un petit message aux supporters marseillais.

La suite après cette publicité

«Marseille, il est temps de dire merci. Merci aux Marseillais, merci aux supporters. Merci de m’avoir fait découvrir le Vélodrome — ses frissons, sa ferveur — une expérience unique dans une ville qui vit au rythme du football. Je remercie celles et ceux qui, dans la discrétion, ont rendu possible la suite. Je suis heureux aujourd’hui de rejoindre le Girona FC. Belle saison à vous», a-t-il ainsi lancé. Touchant.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (33)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Azzedine Ounahi

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Azzedine Ounahi Azzedine Ounahi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier