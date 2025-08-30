Menu Rechercher
Bayern Munich : deux géants anglais veulent s’offrir Michael Olise avant la fin du mercato

Dans les dernières heures du mercato, deux clubs anglais foncent sur Michael Olise. Le Français du Bayern Munich brille et attise les convoitises.

Par Hanif Ben Berkane
2 min.
Michael Olise @Maxppp

La fin de mercato risque, comme souvent, d’être animée, notamment du côté de la Premier League. Le compte à rebours est lancé et les clubs anglais tentent par tous les moyens de flairer les bonnes affaires. Après avoir longtemps patienté dans plusieurs dossiers, certains n’hésitent pas à se réveiller à la dernière minute. Un scénario classique pour les suiveurs du mercato, et qui devrait encore se reproduire cette année, surtout dans le secteur offensif, toujours très convoité.

Ce samedi, le quotidien BILD a fait des révélations qui ont fait trembler les supporters du Bayern Munich : deux clubs anglais préparent une offensive pour… Michael Olise. L’international français, arrivé l’été dernier en Bavière, s’est rapidement imposé dans le onze de Vincent Kompany. Auteur d’une énorme première saison en Allemagne (23 buts et 20 passes décisives en 52 matchs), le joueur de 24 ans est attendu pour l’année de la confirmation. Et il a déjà démarré fort, avec 3 buts en 3 rencontres.

City et Liverpool dans la course

De quoi forcément réveiller l’intérêt des clubs anglais. Le quotidien allemand précise que Manchester City et Liverpool se sont positionnés ces dernières heures. Olise figure désormais sur leur liste de cibles offensives en cette fin de mercato, et il n’est pas exclu qu’une offensive intervienne d’ici peu. Une menace sérieuse pour le Bayern, puisque ces clubs, de par leur puissance sportive et financière, ont les moyens de séduire le joueur.

Sous contrat jusqu’en 2029, le Français attire logiquement les convoitises. Mais du côté bavarois, le message est clair : Olise n’a aucune clause libératoire et le club ne compte pas s’en séparer. Bien au contraire. Le Bayern estime qu’il faut construire autour de lui et que sa valeur ne fera que croître avec le temps. Un dossier à suivre attentivement dans ces dernières heures de mercato.

Pub. le - MAJ le
Premier League
Bundesliga
Bayern Munich
Man City
Liverpool
Michael Olise

Premier League Premier League
Bundesliga Bundesliga
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Man City Logo Manchester City FC
Liverpool Logo Liverpool FC
Michael Olise Michael Olise
