Ligue 1

Rennes va boucler le départ d’un 27e joueur !

Par Sebastien Denis
1 min.
christopher wooh @Maxppp

A Rennes depuis 3 ans, Christopher Wooh n’est jamais parvenu à s’installer durablement dans le onze du Stade Rennais. Auteur d’un début de saison contrastée avec une expulsion face à Lorient, le défenseur international camerounais de 23 ans, qui a joué une soixantaine de matches toutes compétitions confondues avec Rennes, va quitter la Bretagne.

Selon l’Equipe, l’ancien Lensois, sous contrat avec les Rouge et Noir jusqu’en juin 2026, va s’engager dans les jours à venir avec la formation russe du Spartak Moscou. Avec ce probable départ (le 27e de l’été), Loïc Désiré et Arnaud Pouille bouclent le mercato le plus agité de l’histoire du Stade Rennais.

Pub. le - MAJ le
