Le grand coup de balai à 26 joueurs du Stade Rennais

Le Stade Rennais a conclu un mercato estival d’une ampleur exceptionnelle, marqué par des arrivées stratégiques et un dégraissage massif. Lundi 1er septembre, dernier jour du marché, le club a officialisé la venue de l’attaquant Breel Embolo, tout en finalisant le départ de cinq nouveaux joueurs : Mikayil Faye, Fabian Rieder, Jordan James, Ayanda Sishuba et Ibrahim Salah. Ce mouvement s’inscrit dans une logique de nettoyage de l’effectif amorcée depuis plusieurs semaines, avec déjà 21 départs enregistrés, auxquels s’ajoutent les cinq exfiltrations de cette dernière journée, portant le total à 26. Un chiffre considérable, reflétant la volonté des dirigeants de reconstruire profondément l’effectif tout en optimisant la masse salariale et en tentant de rentabiliser certains investissements passés.

La suite après cette publicité

Parmi les transferts conclus, Jordan James et Mikayil Faye ont été prêtés avec option d’achat : le Gallois à Leicester pour environ 5 millions d’euros, et le Français à Cremonese en Italie pour environ 10 millions. Les autres mouvements ont également été finalisés : Ibrahim Salah a rejoint le FC Bâle pour un montant d’environ 2 millions d’euros, Fabian Rieder a été vendu à Augsbourg pour près de 8 millions, tandis qu’Ayanda Sishuba part en prêt sec à Montpellier (Ligue 2). Ces opérations illustrent la complexité de la tâche pour Rennes, qui devait trouver des solutions pour des joueurs souvent payés cher et peu performants, tout en tentant de limiter les pertes financières. L’ampleur de ce chantier dépasse largement une saison classique et témoigne des choix radicaux opérés par le club pour repartir sur des bases solides.

La suite après cette publicité

Un chantier colossal

Dans le même temps, le club a réalisé quelques ventes majeures, qui lui permettent d’engranger des fonds estimés à près de 90 millions d’euros. Ouest France souligne que Kalimuendo a rapporté un peu plus de 30 millions, tandis qu’Assignon, Truffert et Matusiwa ont généré entre 30 et 40 millions supplémentaires. Malgré ces succès, certaines pistes restent inachevées. Glen Kamara, qui dispose d’un contrat important, n’a pas trouvé de club prêteur ou acheteur avant la clôture du mercato, et Hans Hateboer reste également à Rennes, bien que plusieurs clubs italiens aient montré leur intérêt. La prolongation du marché dans d’autres pays pourrait offrir des solutions, notamment en Grèce, Turquie, Arabie Saoudite ou Russie, où le mercato se termine après le 11 septembre.

Ouest France rappelle que la reconstruction de l’effectif reste un chantier colossal. Plusieurs joueurs comme Christopher Wooh voient leur temps de jeu réduit dans une défense où Rouault, Jacquet, Brassier, Seidu et Ait Boudlal ont pris les devants. Ce dernier, très apprécié par le coach, n’était pas sur le départ malgré les sollicitations. Quant aux survivants du mercato d’été, Kamara et Hateboer, ils incarnent les derniers vestiges de l’équipe précédente, symbole d’un échec historique que le club devra digérer sur plusieurs mois. Dans l’équipe alignée le 31 août à Angers, seul Blas faisait partie de celle d’il y a un an, illustrant l’ampleur du chantier et la transformation radicale de l’effectif menée par Arnaud Pouille et Habib Beye suite aux évictions de Frédéric Massara et Julien Stéphan.