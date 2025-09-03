Menu Rechercher
L’OL ne veut pas vendre Fofana en janvier

Malick Fofana avec l'OL @Maxppp

L’Olympique Lyonnais a composé avec de sacrées contraintes financières pour réaliser son mercato estival, forcément tourné vers les départs. Cela a abouti à quelques départs douloureux, à l’image de celui de Mikautadze. Mais cela aurait pu concerner Malick Fofana, l’une des plus grosses valeurs marchandes du club. Mais le Belge souhaitait rester et n’a pas reçu d’offre d’un club jugé intéressant. Mais pourrait-il quitter le club lors du prochain mercato hivernal ?

« Une vente comme Malick Fofana, on ne va pas la faire, s’il n’y a pas des choses extraordinaires. Pour moi on verra en janvier pas seulement pour les ventes mais aussi les acquisitions. On a laissé un peu de budget pour pouvoir réagir en janvier », a expliqué Michael Gerlinger, le directeur général de l’OL, en conférence de presse.

