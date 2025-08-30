PSG : Ousmane Dembélé sorti sur blessure à Toulouse

En déplacement sur la pelouse du Téfécé pour le compte de la troisième journée de Ligue 1, le PSG est largement devant au score après une première mi-temps de grande qualité, marquée par un magnifique doublé de Joaõ Neves, auteur de deux ciseaux acrobatiques. Si Bradley Barcola a également marqué dans ce match, à suivre en direct commenté, Ousmane Dembélé s’est offert un petit doublé sur deux penalties obtenus.

Cependant, la soirée parfaite a été légèrement gâchée par la sortie de l’international français. Vers la 70e minute, les caméras de Ligue 1 + montraient un Ousmane Dembélé grimaçant. Le candidat au Ballon d’Or est resté au sol en se tenant l’arrière de la cuisse gauche, avant de sortir du terrain, visiblement toujours touché à la cuisse. Il a été remplacé par Gonçalo Ramos.