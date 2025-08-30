Menu Rechercher
La nouvelle mise au point musclée de Canal sur la non distribution de Ligue1+

Par Jordan Pardon
1 min.
Maxime Saada @Maxppp

Maxime Saada estime que Canal a mis tout en oeuvre pour pouvoir distribuer la chaîne Ligue1+ cette saison. Interpellé par le journaliste Patrick Chêne sur X, le patron de la chaîne cryptée a tenu à mettre les choses au clair sur ses intentions depuis le départ. Pour rappel, un accord était tombé à l’eau il y a une dizaine de jours avec la Ligue.

Patrick Chêne
J ai enfin réussi à retrouver @Ligue1 sur ma tv en passant par DAZN et ma tv LG.
Je ne passe plus par @canalplus . Cela peut m inciter à cesser mon abonnement. 41 ans apres mon 1er abonnement. Je ne comprends pas @maxsaada. Expliquez moi votre stratégie.
Voir sur X

«Nous avons fait le maximum pour distribuer la nouvelle chaîne cet été, en mobilisant les équipes de canalplus en pleine trêve estivale. Mais une exigence de dernière minute de la part de nos interlocuteurs, alors que toutes les conditions techniques et commerciales étaient remplies, a compromis le lancement, à notre grand regret. Croyez-bien que notre seule préoccupation est de satisfaire nos abonnés», a écrit Maxime Saada sur son compte X. À bon entendeur.

Pub. le - MAJ le
