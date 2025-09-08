Menu Rechercher
Wissam Ben Yedder rejoint un club turc

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Wissam Ben Yedder @Maxppp

Depuis son départ de l’AS Monaco en 2024, Wissam Ben Yedder connaît une fin de carrière en eau de boudin. Lié à des histoires extra-sportives inquiétantes, l’attaquant international français (19 sélections, 3 buts) était parti en Iran jouer sous les couleurs de Sepahan.

Sakaryaspor
✍️ Kulübümüz, Wisaam Ben Yedder ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine Yeşil-Siyah formamız altında başarılar dileriz.

Hoşgeldin Wisaam Ben Yedder!
Après six matches et un but avec la formation iranienne, l’ancien attaquant du TéFéCé n’a pas fait de vieux os en Iran. Désormais, Ben Yedder va jouer sous la tunique du club turc de Sakaryaspor, club de deuxième division : «notre club a trouvé un accord avec Wisaam Ben Yedder. Nous lui souhaitons beaucoup de succès sous notre maillot Vert-Noir. Bienvenue Wisaam Ben Yedder !»

