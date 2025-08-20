Ligue 1+ : Canal+ envoie un ultimatum salé à la LFP

C’est plus que tendu entre Canal+ et la LFP. En début de soirée, L’Equipe dévoilait que la chaine cryptée avait tenté de distribuer la chaine Ligue 1+ sans avoir signé de contrat avec la filiale commerciale de la Ligue, LFP Media. Une situation survenue après l’échec de dernière minute de l’accord entre les deux parties suite à la demande faite par la LFP à Canal+ de retirer sa plainte. En réaction, le groupe présidé par Maxime Saada a vivement réagi en envoyant un ultimatum par courrier à Nicolas de Tavernost. Après avoir dénoncé une manœuvre non conforme de la Ligue alors que l’accord était scellé, Canal+ exige de pouvoir distribuer la nouvelle chaine de la Ligue.

«En conséquence, nous vous mettons par la présente en demeure de démontrer, avant le 21 août au matin, que les parties avaient fait de la renonciation par Canal+ à l’ensemble des contentieux en cours contre la LFP un élément essentiel du contrat de distribution du service Ligue 1+. À défaut, ce contrat est réputé conclu depuis le 18 août au soir et doit recevoir application immédiate. En l’absence d’une telle démonstration, nous vous mettons en demeure de mettre à nouveau à disposition de Canal+ les flux permettant la distribution du service Ligue 1+, et ce impérativement avant le 22 août 2025, 15 heures, afin de permettre à Canal+ de proposer ce service à ses abonnés avant le début de la deuxième journée du championnat de Ligue 1. À défaut, nous n’aurons pas d’autre choix que de porter cette affaire sur le plan judiciaire», peut-on lire dans ce courrier publié par L’Equipe.