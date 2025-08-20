Canal+ a tenté de distribuer en force la chaîne Ligue 1+ !

Le conflit entre Canal+ et la LFP n’est toujours pas près de s’arrêter. Nouveau directeur général de la filiale commerciale de la Ligue (LFP Media), Nicolas de Tavernost avait tenté un rapprochement avec le Groupe Canal+. Le but était clair : que la chaîne cryptée puisse faire partie des distributeurs de la nouvelle chaîne du championnat, Ligue 1+. Les deux parties se sont d’ailleurs assises autour d’une table et les négociations semblaient enfin aboutir. Au final, le deal a capoté. La raison est simple : LFP Media a demandé à la dernière minute à la chaîne cryptée qu’elle renonce aux poursuites judiciaires entamées depuis quelque temps (Canal+ réclame 600 M€ de dédommagements). Demande refusée par le Groupe présidé par Maxime Saada. Résultat : toujours pas de L1 sur Canal+.

Fort de l’excellent démarrage de Ligue 1+ (+ de 600 000 abonnés), Nicolas de Tavernost s’était expliqué en envoyant un long courrier aux médias. Une lettre dans laquelle il justifiait la demande de retrait de la plainte de Canal+. « La demande de retrait des poursuites est non seulement motivée pour mettre fin à un combat judiciaire quasi permanent depuis quatre ans mené par le groupe Canal+, mais également pour marquer un lien de confiance rétabli entre LFP/LFP Media et le Groupe Canal+. C’est d’autant plus important que l’exécution d’un contrat de distribution, compte tenu de la position du Groupe Canal+ dans le marché, nécessite une proximité des deux groupes pour que celui-ci soit correctement exécuté. » Ce soir, L’Équipe nous apprend qu’un autre événement a tendu les relations entre les deux parties.

Canal+ a voulu distribuer Ligue 1+ sans avoir signé de contrat

En clair, Canal+ a voulu passer en force. Par quel moyen ? La chaîne cryptée avait tout préparé (flux, plan de communication, marketing) pour lancer la distribution de Ligue 1+ en ce milieu de semaine et donc de commercialiser la chaîne de la Ligue à ses abonnés en vue de la 2e journée de L1. Comme expliqué ci-dessus, la demande de LFP Media a alors fait capoter l’affaire. Mais Maxime Saada a voulu passer outre. Le patron du groupe Canal+ a considéré que la demande du retrait de la plainte est arrivée au tout dernier moment alors qu’un accord avait été trouvé. Il a donc souhaité lancer la distribution de Ligue 1+ sans avoir signé de contrat avec LFP Media.

Saada a ensuite informé Nicolas de Tavernost de sa décision. La réaction de ce dernier ne s’est pas fait attendre. L’Équipe révèle que les flux de Ligue 1+ disponibles sur les serveurs de Canal+ ont été immédiatement coupés. La chaîne cryptée a visiblement voulu mettre la Ligue devant le fait accompli, ce qui aurait généré un sacré dilemme pour la Ligue. En coupant les flux, LFP Media s’est évité ce casse-tête, mais Canal+ ne semble pas vouloir en rester là. Le journal ajoute que le service juridique du groupe planchait sur ce dossier ce mercredi afin de voir quelle(s) suite(s) donner à la réaction de la Ligue, car le Groupe Canal+ estime que le conflit judiciaire est une affaire séparée de la distribution de la chaîne Ligue 1+. La suite au prochain épisode.