Ligue 1+ : le courrier accusateur de Nicolas De Tavernost contre Canal+

Si la chaîne Ligue 1+ a réussi son lancement sur les plans éditorial et marketing, avec plus de 600 000 abonnés selon son dernier décompte, tout n’est pas encore au beau fixe. En effet, Canal+, diffuseur historique du championnat hexagonal, n’est toujours pas distributeur de la chaîne Ligue 1+, qui diffuse aujourd’hui huit des neuf matchs de championnat chaque journée. Dans un courrier adressé aux clubs et révélé par RMC Sport, Nicolas De Tavernost, président de LFP Media, revient sur les négociations avortées avec Canal+.

« Pour rappel, LFP Media avait entamé le 6 mai dernier des négociations avec le Groupe Canal+ pour parvenir à un accord de distribution, qu’il soit sous la forme exclusive ou non-exclusive », écrit-il. « Le Groupe Canal+ avait décidé de rompre unilatéralement les négociations avec LFP Media et l’avait fait savoir publiquement par une interview. » L’ancien cadre de M6 ajoute néanmoins que des discussions ont brièvement repris à la veille du championnat : « malgré cela, nous avons cherché à conserver les relations avec le Groupe Canal+ et celui-ci est revenu auprès de LFP Media à une semaine de la reprise du championnat pour proposer de négocier un accord de distribution non-exclusive pour notre plateforme Ligue 1+. »

Des points de blocage et une volonté d’apaisement

« Nous avons mené ces négociations complexes de bonne foi pour essayer de parvenir à un accord de distribution, ce qui pour l’essentiel a été fait, certains points demeurant à convenir, en le conditionnant naturellement à l’abandon des poursuites judiciaires en cours conduites par le Groupe Canal+ à l’encontre de la Ligue et des clubs », a continué De Tavernost. Il a ajouté : « Je vous rappelle que le Groupe Canal+ continue de poursuivre LFP/LFP Media après une décision de la Cour de cassation le 27 septembre 2024, et réclame un dédommagement de plus de 600 millions d’euros pour un prétendu préjudice subi. L’instruction de cette énième procédure est en cours et de nouvelles plaidoiries doivent avoir lieu en novembre prochain. »

Le dirigeant insiste toutefois sur la volonté d’apaisement : « La demande de retrait des poursuites est non seulement motivée pour mettre fin à un combat judiciaire quasi permanent depuis quatre ans mené par le groupe Canal+, mais également pour marquer un lien de confiance rétabli entre LFP/LFP Media et le Groupe Canal+. C’est d’autant plus important que l’exécution d’un contrat de distribution, compte tenu de la position du Groupe Canal+ dans le marché, nécessite une proximité des deux groupes pour que celui-ci soit correctement exécuté », relate-t-il, toujours selon RMC Sport.

Et de conclure sur la position de Canal+ : « Le Groupe Canal+ a refusé de retirer ses poursuites et, malgré l’absence d’accord avec LFP Media, souhaite désormais contraindre la distribution de Ligue 1+.» Nicolas De Tavernost ajoute finalement qu’il est essentiel de « rétablir un climat de confiance », tout en soulignant que « l’hyper distribution » de Ligue 1+, malgré cette absence regrettable, permet à la plateforme de réussir son lancement. Il y a quelques jours, Le Parisien révélait que la LFP avait déjà séduit plus de 600 000 abonnés en seulement quelques semaines de lancement. À titre de comparaison, l’ancien diffuseur DAZN n’avait franchi la barre des 500 000 abonnés qu’au mois de février.