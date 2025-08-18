Carton exceptionnel pour les abonnements à Ligue 1+

Le directeur général de LFP Media, Nicolas de Tavernost s’était récemment montré satisfait du nombre d’abonnements à la chaine Ligue 1+ avant le coup d’envoi de la première journée du championnat. Cette tendance s’est confirmée. Le Parisien assure que la LFP a enregistré un démarrage exceptionnel de sa chaîne. Plus de 600 000 fidèles se sont en effet abonnés au nouveau diffuseur de la L1. Un chiffre confirmé par De Tavernost.

«Nous sommes déjà à plus de 600 000 abonnés et nous pensons qu’on fera en une seule journée de Championnat, la J1, ce qui a été fait sur l’ensemble de la saison précédente (par DAZN, le diffuseur principal de la Ligue 1 en 2024-2025). (…) C’est beaucoup en effet. Après, ce n’est pas le même tarif d’abonnement. C’est donc plus de 600 000 abonnés, avec notre propre plateforme, mais aussi Amazon, DAZN. C’est également l’ensemble des « telco », les quatre principaux (Free, SFR, Bouygues et Orange), plus quelques autres. Tous considèrent que c’est un départ hors normes», a-t-il confié à L’Equipe. Pour rappel, Mediapro avait mis 6 mois pour atteindre le même nombre d’abonnés. Quant à DAZN, la plateforme avait dû attendre le mois de février pour passer le cap des 500 000 abonnés.