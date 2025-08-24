Auxerre : l’incroyable coup de théâtre dans le transfert de Lassine Sinayoko à Lens

Ce feuilleton Lassine Sinayoko ressemble à une histoire sans fin. Comme révélé cette semaine, tout semblait ficelé pour le transfert de l’attaquant de l’AJ Auxerre vers le RC Lens. Auteur d’une très belle saison passée avec son club formateur (34 matchs de L1, 5 buts, 8 passes décisives), le Malien avait pris le pari de relever un nouveau challenge dans l’Artois.

Malgré un intérêt prononcé de Nice - contre qui il a d’ailleurs marqué ce samedi pour ce qui aurait dû être son dernier match avec le club icaunais - Sinayoko avait donné son feu vert aux Sang et Or. Jean-Louis Leca s’était même rendu en Bourgogne pour convaincre le joueur de rejoindre les Sang et Or, mais problème, et pas des moindres : Auxerre se montre désormais intransigeant. Hier, Christophe Pelissier avait utilisé le conditionnel pour évoquer le possible départ de son joueur, et ce n’était pas un hasard. Le technicien auxerrois n’imaginerait pas la saison à venir sans son attaquant de 25 ans à l’heure actuelle.

Les positions se sont éloignées

Ce soir, L’Équipe fait d’ailleurs de nouvelles révélations sur le sujet. Le joueur était attendu dans l’Artois ce dimanche pour y passer sa visite médicale et signer son contrat de 4 ans, sauf qu’en l’absence d’accord de sa direction, il n’a pas pu faire le déplacement. Selon Lens, trois conditions avaient pourtant été fixées avant de conclure l’opération : une indemnité de 6,5 M€, plus 1,5 de bonus versé à l’AJA dans le cadre du transfert, la possibilité que Sinayoko soit aligné une dernière fois contre Nice hier, et l’engagement de la direction icaunaise pour signer la trame du contrat, avant samedi. Concernant le dernier point, les versions diffèrent, et les deux camps se renvoient la balle. Auxerre « nie son existence », selon les mots de L’Équipe, et aurait informé Lens ce dimanche matin que tous les détails n’avaient pas été réglés, notamment avec l’entourage du joueur.

Conséquence : le deal ne pouvait pas aboutir pour le moment. Certaines sources auraient mentionné l’influence de Pelissier dans cette cabriole, mais le technicien auxerrois a démenti l’information dans un message WhatsApp envoyé au quotidien français. De son côté, Pierre Sage s’est montré piquant ce dimanche après la victoire de Lens au Havre : «normalement, on l’a trouvé, si les engagements écrits sont respectés et je dis bien écrits. Alors on devrait l’avoir trouvé. Si j’attends le joueur ce lundi ? Peut-être ce soir.» Sinayoko est pourtant en salle d’attente actuellement. Affaire à suivre.