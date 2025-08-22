Accord total entre Lens et Auxerre pour Lassine Sinayoko

Auteur d’une très belle saison avec l’AJ Auxerre l’an passé (34 matchs de L1, 5 buts, 8 passes décisives), Lassine Sinayoko est reparti sur les mêmes bases le week-end dernier. Titulaire face à Lorient, l’attaquant malien de 26 ans a offert la victoire à son équipe d’une merveilleuse frappe en pleine lucarne (1-0). Une performance qui n’a échappé à personne en Ligue 1, où il est très courtisé, notamment par Nice et Lens (une offre de 6 M€ du GYM avait déjà été refusée). Et selon nos informations, c’est bien le club artésien qui tient la corde.

La suite après cette publicité

Aujourd’hui, un accord total a été trouvé entre l’AJ Auxerre et le club artésien. Le club formateur de Sinayoko va récupérer 6,5 millions d’euros, plus 1,5 de bonus dans l’opération. Nous vous révélions ces dernières heures que le directeur sportif lensois, Jean-Louis Leca, s’était déplacé en Bourgogne pour boucler l’affaire. Ses efforts ont donc fini par payer. L’officialisation est prévue pour le début de semaine prochaine.