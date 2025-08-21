Menu Rechercher
Commenter 10
Exclu FM Ligue 1

Lens prépare une offre pour Lassine Sinayoko

Par Sebastien Denis - Matthieu Margueritte
1 min.
LOSC Auxerre @Maxppp

Le RC Lens accentue son pressing sur Lassine Sinayoko. Prêts à tout pour devancer Nice, les Artésiens, qui sont en quête de renforts offensifs en cette fin de mercato, ont décidé de passer la seconde pour tenter de recruter l’attaquant malien de 25 ans (5 buts, 9 passes décisives) en constante progression ces derniers mois en Ligue 1 et auteur d’un but aussi magnifique qu’important le week-end dernier face à Lorient (1-0).

La suite après cette publicité

Le directeur sportif lensois, Jean-Louis Leca s’est d’ailleurs rendu en Bourgogne pour négocier les contours de l’opération. Selon nos informations, le club artésien, qui veut coiffer Nice au poteau, va mettre 6,5 M€ sur la table pour convaincre l’AJ Auxerre de laisser filer son leader offensif.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lens
Auxerre
Lassine Sinayoko

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lens Logo Lens
Auxerre Logo AJ Auxerre
Lassine Sinayoko Lassine Sinayoko
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier