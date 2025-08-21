Lens prépare une offre pour Lassine Sinayoko

Le RC Lens accentue son pressing sur Lassine Sinayoko. Prêts à tout pour devancer Nice, les Artésiens, qui sont en quête de renforts offensifs en cette fin de mercato, ont décidé de passer la seconde pour tenter de recruter l’attaquant malien de 25 ans (5 buts, 9 passes décisives) en constante progression ces derniers mois en Ligue 1 et auteur d’un but aussi magnifique qu’important le week-end dernier face à Lorient (1-0).

Le directeur sportif lensois, Jean-Louis Leca s’est d’ailleurs rendu en Bourgogne pour négocier les contours de l’opération. Selon nos informations, le club artésien, qui veut coiffer Nice au poteau, va mettre 6,5 M€ sur la table pour convaincre l’AJ Auxerre de laisser filer son leader offensif.