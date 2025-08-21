Lens passe à l’attaque pour Lassine Sinayoko

Alors qu’il semblait se diriger vers Nice, Lassine Sinayoko pourrait finalement prendre la direction du RC Lens. Le club artésien, qui cherche un attaquant depuis quelques semaines, a coché le profil de l’attaquant international malien de 25 ans. Auteur d’une bonne saison l’an passé avec l’AJA (5 buts - 9 passes décisives), dispose encore d’une belle marge de progression et collerait parfaitement avec le projet lensois.

La suite après cette publicité

Reste désormais à trouver un terrain d’entente avec le club icaunais. L’AJA a déjà refusé plusieurs offres dont une offre de 6 M€ de la part de Nice. Mais à un an de la fin de son contrat, nul doute que l’opération pourrait se boucler autour des 8 M€. Le directeur sportif lensois Jean-Louis Leca, qui a prévu de rencontrer les dirigeants auxerrois dans les prochaines heures, a donc du pain sur la planche.