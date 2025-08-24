Facundo Buonanotte veut rejoindre l’OL !

Tout va bien à l’OL. Il y a quelques semaines, le club rhodanien était pourtant au bord du gouffre. Miné par des problèmes financiers persistants depuis le début du mandat de John Textor, le club rhodanien a été épinglé par la DNCG qui a prononcé sa relégation administrative en Ligue 2. Finalement, après un appel fructueux et une cure d’austérité, la formation lyonnaise est restée dans l’élite et a travaillé cet été sur le marché des transferts. Outre les départs lourds de Rayan Cherki et Alexandre Lacazette, Lyon a réussi à conserver la majorité de ses cadres à l’heure où ces lignes sont écrites. Mieux, plusieurs renforts ont posé leurs valises entre Rhône et Saône.

La suite après cette publicité

Ainsi, malgré les difficultés financières, l’OL a réussi à attirer Pavel Sulc, Adam Karabec, Tyler Morton, Ruben Kluivert et Afonso Moreira jusqu’ici. Peu de noms ronflants mais des paris qui, pour le moment, s’avèrent fructueux. En effet, l’Olympique Lyonnais est actuellement leader de Ligue 1 au bout de deux journées et peut compter sur des recrues qui répondent déjà présents. Mais voilà, à l’heure où l’avenir de Malick Fofana est encore en suspens, l’OL cherche à se renforcer d’ici à la fin du mercato estival. Comme l’a expliqué Matthieu Louis-Jean après la rencontre contre Metz, du mouvement est attendu jusqu’à la clôture du marché.

La suite après cette publicité

Facundo Buonanotte veut venir à l’OL mais…

En ce sens, les dirigeants lyonnais ont expliqué qu’ils étaient à la recherche d’autres attaquants pour apporter encore plus de diversité à leur secteur offensif. Un avant-centre pour concurrencer Georges Mikautadze et un ailier droit titulaire étaient notamment espérés. En ce sens, plusieurs sources expliquent que l’OL est encore sur les traces de Facundo Buonanotte. Le milieu offensif de 20 ans est considéré comme l’un des grands espoirs du football argentin et était pisté par le Borussia Dortmund cet été. Prêté à Leicester la saison passée (27 matches, 4 buts), le natif de Perez ne rentre toujours pas dans les plans de Brighton cette saison.

Désireux de prêter leur joueur, les Seagulls souhaitent encore le prêter dans l’élite anglaise afin de l’aguerrir comme l’explique L’Équipe ce dimanche. En ce sens, le quotidien explique que Nottingham Forest est sur le coup. Pourtant, le joueur est déterminé à rejoindre le Rhône selon plusieurs sources concordantes. Sous contrat jusqu’en 2028 avec Brighton, Buonanotte a été séduit par le projet présenté par Paulo Fonseca et les dirigeants lyonnais. Reste désormais à convaincre Brighton de prêter son joueur en Ligue 1…