Exclu FM Ligue 1

Habib Diallo s’est mis d’accord avec Metz

Par Sebastien Denis
1 min.
Habib Diallo sous les couleurs de Al Shabab @Maxppp

Comme nous l’avons évoqué dans nos colonnes il y a quelques jours, Habib Diallo souhaitait faire son grand retour en Ligue 1. Et c’est son ancien club, le FC Metz qui était le plus chaud pour parvenir à récupérer celui qui reste sur une saison à 20 buts en Ligue 1 en 2022-23.

Selon nos informations, l’attaquant sénégalais de 30 ans a trouvé un accord avec le club lorrain. Mais Habib Diallo n’est pas encore assuré de porter à nouveau les couleurs d’un club au sein duquel il a évolué entre 2015 et 2020. Il faut encore qu’il puisse se libérer de son contrat en Arabie Saoudite avec Al-Shabab, ce qui n’est pas encore le cas à l’heure où l’on écrit ses lignes.

Pub. le - MAJ le
