Liga : Villareal écrase Gérone, la Real Sociedad et l’Espanyol dos à dos

La Real Sociedad a concédé un deuxième nul consécutif en Liga en partageant les points avec l’Espanyol (2-2) à la Reale Arena à l’occasion de la 2e journée. Après un premier nul frustrant face à Valence (1-1), les Basques espéraient lancer leur saison, mais ils ont rapidement été surpris par Pere Milla, auteur de l’ouverture du score dès la 10e minute. Pire encore, l’Espanyol a doublé la mise sur penalty grâce à Puado, laissant la Real dos au mur. En seconde période, les hommes de Sergio Francisco ont réagi avec caractère : Barrenetxea a réduit l’écart à la 61e avant qu’Oskarsson n’égalise huit minutes plus tard (69e). Avec deux points pris en deux matchs, la Real reste en quête de sa première victoire, tandis que l’Espanyol confirme sa bonne dynamique après son succès inaugural contre l’Atlético et s’installe (temporairement) à la 3e place du classement.

De son côté, Villarreal a déroulé à domicile contre Gérone avec une victoire éclatante (5-0) à l’Estadio de la Cerámica. L’ancien Lillois Nicolas Pépé a rapidement montré la voie en ouvrant le score à la 7e minute, avant que Buchanan (16e) et Marín (25e) ne creusent l’écart. Intenable, Buchanan a ensuite signé un triplé express en ajoutant deux nouveaux buts (28e et 64e), scellant une démonstration de force. Avec ce large succès, le sous-marin jaune signe l’une des performances les plus marquantes de ce début de saison et monte à la première place.