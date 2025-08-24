Menu Rechercher
AS Monaco : les détails de l’offre de Galatasaray pour Singo

Auteur d’une nouvelle belle saison avec l’AS Monaco, Wilfried Singo est un élément courtisé sur le marché des transferts. Il y a quelques jours, nous vous révélions que le défenseur ivoirien de 24 ans a fait l’objet d’une offre de Galatasaray. Le club turc était passé à l’action alors Dortmund était également à l’affût dans ce dossier.

Selon nos informations, le club turc, pour qui l’argent n’est visiblement pas un problème cet été, a dégainé une offre de 28 millions pour Singo. L’AS Monaco n’a pas encore répondu à cette offre en cette fin de mercato. Mais comme nous vous le révélions, le club espérait environ 40 millions en cas de départ de son défenseur.

