OL : la revanche de Corentin Tolisso sur le journaliste Giovanni Castaldi

Auteur de son premier but de la saison contre Metz samedi en Ligue 1, Corentin Tolisso a démarré cet exercice 2025-2026 sur de très bonnes bases. Par conséquent, le milieu de terrain français de l’Olympique Lyonnais a été interrogé à propos d’un éventuel retour en équipe de France après la rencontre. Dans sa réponse, il en a profité pour faire passer un petit message personnel à Giovanni Castaldi, journaliste de Ligue 1+, qui l’avait visiblement critiqué auparavant.

«Je tenais à vous dire quelque chose. Il y a deux ans, quand vous travailliez sur une autre chaîne, j’avais pu voir ce que vous aviez dit sur moi après un match contre Monaco. Ça m’avait un peu touché et surtout, ça m’avait beaucoup motivé, donc j’ai envie de vous dire merci. Ça m’a mis un coup au moral mais ça m’a aidé, je suis aujourd’hui très fier que vous me posiez cette question. C’est un peu une revanche», a-t-il avoué, avant de préciser que l’équipe de France reste effectivement un objectif.