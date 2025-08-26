OL : Malick Fofana a pris sa décision pour son mercato

L’OL n’en a toujours pas fini avec ses problèmes d’argent. Malgré toutes les ventes déjà officialisées (Rayan Cherki, Lucas Perri, Saïd Benrahma, Amin Sarr, Johann Lepenant, Adryelson, Jordan Veretout, Duje Caleta-Car), en attendant celle de Saël Kumbedi à Wolfsburg, et le départ des joueurs en fin de contrat (Alexandre Lacazette, Nemanja Matic pour ne citer qu’eux), l’argent manque toujours à l’appel.

Il faut encore vendre pour remettre les comptes à flot. L’Equipe évoquait la somme de 40 M€ la semaine dernière, que pourrait englober le seul transfert de Malick Fofana. Son nom est revenu avec insistance vers la Premier League. Everton avait même proposé 36 M€ à la fin juillet, refusée par l’OL, qui exigeait ces fameux 40 M€.

Fofana va rester à l’OL… pour le moment

Liverpool s’est penché sur son cas, le Bayern Munich également. Le club allemand a longtemps cherché un joueur de débordement après les départs de Leroy Sané et Kingsley Coman. Il n’y aura, a priori, rien de tout ça. Selon nos informations, le jeune Belge (20 ans) n’a été convaincu par aucun projet proposé et a décidé de rester à Lyon, au moins pour les mois à venir.

On parle ici de la première partie de la saison. Son contrat avec son agence de représentation se termine en septembre et sa nouvelle équipe pourrait donner un coup de boost à un départ en janvier. C’est une bonne nouvelle pour Paulo Fonseca, lequel souhaitait absolument le conserver. La direction doit en revanche continuer ses prospections pour trouver l’argent manquant aux yeux de la DNCG. Les regards se tournent vers Georges Mikautadze, qui n’a pas fait l’objet d’offre.