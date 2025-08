OL : Paulo Fonseca se prononce sur l’avenir de Malick Fofana

L’Olympique Lyonnais va achever sa pré-saison par un match amical de prestige, ce samedi à Munich, face au Bayern. Et après quatre matches disputés, les Gones ont montré un visage plus que rassurant, malgré les départs qui s’enchaînent. Et le dernier convoité est Malick Fofana. Annoncé sur le départ, l’ailier belge pourrait être l’autre gros départ de l’été, après Rayan Cherki à Manchester City. Son entraîneur, Paulo Fonseca, espère le retenir au moins jusqu’à l’année prochaine.

«Il est très bien ici ! Je pense que ce serait mieux pour Malick Fofana s’il restait. Mais si une offre arrive que nous ne pouvons pas refuser… S’il reste un an, la saison prochaine il sera mieux préparé pour aller dans une meilleure équipe, et l’OL pourra faire un meilleur championnat !», a-t-il expliqué à propos de son attaquant de 20 ans, dans un entretien accordé à L’Équipe.