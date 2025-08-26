OL : Saël Kumbedi va s’engager à Wolfsburg

Cet été, l’OL devait être actif sur le marché des transferts. Après avoir été tout proches de la relégation administrative par la DNCG, les Rhodaniens ont finalement dû travailler sur le mercato estival et ont dû composer avec les départs majeurs de Rayan Cherki et Alexandre Lacazette. Ayant besoin de réduire drastiquement sa masse salariale, les Gones ont également vendu de nombreux indésirables pour arriver à rentrer dans les exigences imposées par le gendarme financier du football français.

Pour autant, le mercato rhodanien n’est clairement pas terminé à l’heure où ces lignes sont écrites. En effet, ayant promis encore 40 millions d’euros à la DNCG d’ici à la fin de la saison, les Lyonnais pourraient être ciblés pour Malick Fofana, leur joueur avec la plus grosse valeur marchande. Auteur d’un superbe début de saison, le Belge pourrait faire l’objet d’une offre de dernière minute tandis que plusieurs joueurs ont déjà manifesté leur envie de voir rester entre Rhône et Saône leur jeune coéquipier de 20 ans. En attendant, Lyon, qui doit vendre avant de recruter, est ouvert à d’autres ventes.

Saël Kumbedi a été séduit par le projet de Wolfsburg

Et parmi les profils les plus valorisés de l’effectif lyonnais, Saël Kumbedi figure en bonne position. Revenu en force la saison passée sous les ordres de Paulo Fonseca, le jeune défenseur droit de 20 ans joue un rôle important dans la rotation du technicien portugais. Un statut qui ouvre pourtant la porte à un départ du Rhône cet été. Depuis le début de l’été, l’OL n’a pas caché qu’aucun joueur ne sera retenu en cas d’offre suffisante, cure d’austérité oblige. En ce sens, la récente offensive de Wolfsburg pour l’ancien du Havre avait de quoi sonner le glas de son aventure entre Rhône et Saône malgré son comportement irréprochable et ses bonnes performances depuis son arrivée en 2022 à Lyon.

Ce dimanche, le club allemand a proposé un prêt payant d’un million d’euros avec une option d’achat de six millions d’euros. En difficulté financière, l’OL a forcément accepté cette proposition. De son côté, Saël Kumbedi a accepté la proposition de la formation d’outre-Rhin lors de ces dernières heures. Promis à une place de titulaire et bénéficiant d’une nette revalorisation salariale, Kumbedi s’est montré enclin à l’idée de rejoindre la Bundesliga, un championnat où ses belles qualités pourront être mises en évidence.