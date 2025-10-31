De couteau suisse à arme fatale de l’OL, l’imprévisible métamorphose de Pavel Sulc

Paulo Fonseca le bricoleur. Cette saison, le technicien portugais fait face à un immense chantier, lui qui doit sortir sa caisse à outils et à idées à l’OL. Il faut dire qu’entre les nombreux départs lors du dernier mercato d’été et les blessures longue durée, l’ancien coach de l’AC Milan doit se creuser la tête pour trouver des solutions. Au poste d’attaquant, il peut compter sur Martin Satriano, arrivé en fin de mercato en provenance du Racing Club de Lens. Mais c’est trop peu pour tenir sur la durée, avec plusieurs compétitions à jouer. Alors, le staff rhodanien a fait une trouvaille en alignant le polyvalent Pavel Sulc dans l’axe.

Arrivé cet été entre Rhône et Saône après un passage globalement réussi au Viktoria Plzen, l’international tchèque acheté 7,5 M€ s’était présenté comme un «bosseur» avant d’ajouter : «c’est une grande opportunité, je suis vraiment content, je suis impatient de jouer. Je peux vous promettre que je donnerai toujours tout sur le terrain.» Et il n’a pas menti. S’il n’a pas toujours tout bien fait, Sulc se donne à fond quoi qu’il arrive. « Que je sorte du banc ou que je débute, je suis toujours à 100 %. Je veux toujours gagner, j’ai vraiment horreur de perdre, c’est en moi», a-t-il avoué avant le match face à Bâle en Ligue Europa.

Une polyvalence qui est appréciée

Son attitude plaît au sein du club et du groupe, où il trouve sa place. Sur le terrain, cela commence à payer. Utilisé à 13 reprises toutes compétitions confondues, dont 6 dans la peau d’un titulaire, il n’a pas réussi au départ à s’imposer en tant qu’incontournable dans le onze rhodanien. Mais il a continué à travailler, lui qui souhaite s’intégrer au plus vite. Il a d’ailleurs demandé à ses coéquipiers de lui parler en français le plus souvent possible afin de mieux les comprendre et se fondre dans le groupe rapidement. Sur le terrain, il est un véritable couteau suisse, même s’il a avoué qu’il préfère jouer à son poste de prédilection.

« Mon poste, c’est numéro 10, c’est là que je me sens le mieux, a-t-il rappelé. Parce que je peux être entre les lignes, faire l’appel derrière la défense. Et je suis plus proche de la surface, du but.» Mais il ne rechigne pas quand le coach lui demande d’évoluer sur une aile ou à la pointe de l’attaque lyonnaise. C’était le cas pour sa douzième apparition de la saison sous ses nouvelles couleurs, contre Strasbourg. Malgré sa bonne volonté et le fait qu’il aille au pressing, on a senti que ce n’était pas son poste.

Il est actuellement le meilleur buteur lyonnais cette saison

En revanche, il a été plus à son avantage mercredi face au Paris FC. De nouveau aligné en faux numéro 9, il a brillé avec un doublé, dont un but d’une jolie louche à la 58e. Le Tchèque a été dans tous les bons coups puisqu’il a été à l’origine de l’expulsion du Parisien De Smet à la 67e. Un match référence qui doit lui donner confiance, même si ce n’était pas à son poste favori. Mais le joueur de 24 ans s’en sort plutôt bien lui qui a délivré 2 assists et marqué 5 buts cette saison avec l’OL. Il est d’ailleurs actuellement le meilleur buteur de l’équipe. Une sacrée surprise. Fonseca ne s’en plaindra pas.

Vendredi face à la presse, il a évoqué son cas. «Pavel Šulc a bien joué, c’est un joueur très efficace, qui crée toujours des occasions. C’est un joueur offensif, capable de bien lire le jeu. Nous avons fait de bons matches avec Pavel comme faux neuf. Nous n’avons pas Malick, nous n’avons pas beaucoup de solutions, mais nous avons marqué trois buts lors du dernier match et deux contre Strasbourg. Je crois en tous les joueurs.» Sulc, qui semble se plaire à Lyon et qui partage quotidiennement des vidéos avec son chat sur Instragram, aura l’occasion de poursuivre sur sa belle dynamique dimanche contre Brest.