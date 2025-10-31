Menu Rechercher
L’OL s’offre une recrue de choix

Par Dahbia Hattabi
Christian Bassila

Malgré des difficultés, l’OL a réussi à relever la tête cette saison, en s’appuyant sur un recrutement malin et des jeunes du club. Une bonne nouvelle, d’autant que l’Académie a été délaissée lors du passage de John Textor de l’avis de nombreux proches du club. Ce vendredi, le quotidien L’Equipe révèle que les pensionnaires du Groupama Stadium ont trouvé le nouveau directeur du centre de formation.

Un poste actuellement occupé par Johann Louvel, qui va céder sa place à Christian Bassila (48 ans). Ancien de la maison en tant que joueur et formateur, ce dernier occupe le rôle de directeur de l’INF Clairefontaine. Il va rejoindre Lyon au début de l’année 2026. Une belle prise pour les Rhodaniens.

