L’OL pratiquement contraint de vendre Malick Fofana

L’Olympique Lyonnais se prépare à affronter Metz ce samedi dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1. Malick Fofana devrait bien être dans le groupe, mais son avenir est toujours incertain. En effet, le Belge figure toujours parmi les joueurs les plus convoités à Lyon. Il pourrait donc être le prochain gros départ de l’été, après celui de Rayan Cherki à Manchester City et d’Alexandre Lacazette à Neom. L’ailier de 20 ans suscite l’intérêt de plusieurs clubs, mais Paulo Fonseca espère le conserver au moins jusqu’à l’année prochaine, estimant que cela serait bénéfique pour sa progression et pour l’équipe.

Cependant, dans le contexte financier actuel de Lyon, la situation prime sur l’avis de l’entraîneur. Le club doit encore générer environ 40 millions d’euros, soit l’équivalent de la valeur de Fofana, ce qui pourrait contraindre l’OL à laisser partir son jeune talent, malgré la volonté de Fonseca de le voir rester selon L’Équipe. En cas de départ du joueur, ce serait un énorme coup dur pour les Gones, qui perdraient l’un de leurs meilleurs éléments. Affaire à suivre.