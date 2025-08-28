Ligue Europa 2025-2026 : quel tirage au sort pour les clubs français ?

Après la Ligue des Champions hier soir, la Ligue Europa vient de voir les barrages se terminer. Ainsi, on connaît officiellement l’identité des 36 clubs qui disputeront la compétition. Parmi eux, on retrouve trois clubs français avec le Lille OSC et l’Olympique Lyonnais qui ont respectivement terminé à la 5e et 6e place de Ligue 1, mais aussi l’OGC Nice (4e) qui est reversé de la Ligue des Champions.

Grâce à ses performances au cours des dernières saisons dans les compétitions européennes, le Lille OSC figure dans le chapeau 1 tandis que l’Olympique Lyonnais est dans le chapeau 2. De son côté, l’OGC Nice se retrouve dans le chapeau 3. Toutes les équipes disputeront 8 matches, 4 à domicile et 4 à l’extérieur et défieront deux formations par chapeau. Le tirage au sort est prévu ce vendredi à 13h.

Un plateau ouvert pour les clubs français

La première journée aura lieu entre le mercredi 24 et le jeudi 25 septembre tandis que la huitième journée de la phase de ligue se tiendra le jeudi 29 janvier avec un multiplex de 18 rencontres. Il sera aussi impossible pour deux équipes d’un même pays de s’affronter durant la phase de ligue. Ainsi, l’OGC Nice, le Lille OSC et l’Olympique Lyonnais ne peuvent pas se rencontrer.

Dans les gros morceaux, on retrouve l’AS Roma, le FC Porto ou encore Aston Villa dans le chapeau 1. Dans le chapeau 2, Fenerbahçe, Braga et le Celtic Glagsow peuvent être des adversaires redoutables. Pour ce qui est du chapeau 3, il faudra se méfier de Fribourg et Nottingham Forest. Enfin, Bologne, Stuttgart, le Celta de Vigo et le Panathinaïkos seront les gros morceaux du chapeau 4.

Les 36 qualifiés

Chapeau 1 : AS Roma (Italie), FC Porto (Portugal), Glasgow Rangers (Écosse), Feyenoord (Pays-Bas), Lille OSC (France), Dinamo Zagreb (Croatie), Real Betis Balompié (Espagne), Red Bull Salzbourg (Autriche) et Aston Villa (Angleterre)

Chapeau 2 : Fenerbahçe (Turquie), Braga (Portugal), Étoile Rouge de Belgrade (Serbie), Olympique Lyonnais (France), PAOK (Grèce), Viktoria Plzen (Tchéquie), Ferencvaros (Hongrie), Celtic Glasgow (Écosse) et Maccabi Tel Aviv (Israël)

Chapeau 3 : Young Boys de Berne (Suisse), FC Bâle (Suisse), Midtjylland (Danemark), Fribourg (Allemagne), Ludogorets Razgrad (Bulgarie), Nottingham Forest (Angleterre), Sturm Graz (Autriche), FCSB (Roumanie) et OGC Nice (France)

Chapeau 4 : Bologne (Italie), Celta de Vigo (Espagne), VfB Stuttgart (Allemagne), Panathinaïkos (Grèce), Malmö (Suède), Go Ahead Eagles (Pays-Bas), Utrecht (Pays-Bas), Genk (Belgique) et Brann (Norvège)