PSG : Didier Deschamps donne des nouvelles de Barcola

Il y a quelques jours, Bradley Barcola expliquait que l’enchaînement des matches commençait à être difficile à gérer physiquement et qu’il sentait que son corps tirait un peu trop. Ménagé par le staff parisien face à l’OL, l’attaquant de 23 ans a tout de même été convoqué avec l’équipe de France par Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus s’est confié sur l’état de forme du Français en conférence de presse ce mercredi.

« Il va bien. En début d’année, il était bien avec nous, mais jouait moins avec son club. Là, il a eu six matchs en quinze jours, les organismes sont sollicités. Il n’a pas joué contre l’OL. Il se sent bien, il a de bonnes sensations. L’accumulation entraîne de la fatigue, et ça concerne quasiment tout le groupe. Bradley va bien, il n’y a pas de souci particulier », a-t-il ainsi lancé.