Menu Rechercher
Commenter 11
Ligue 1

OL : Orel Mangala de retour à l’entraînement collectif

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Orel Mangala à la reprise @Maxppp

Recruté pour un peu plus de 23 millions d’euros l’été dernier, Orel Mangala a été totalement oublié par les supporters de l’OL ces derniers mois. Prêté l’été dernier à Everton après un prêt intéressant à Lyon, le milieu belge avait finalement vu sa saison être interrompue par une rupture des ligaments croisés contractée en janvier dernier. De retour dans le Rhône cet été, l’ancien de Nottingham Forest a connu un été particulier.

La suite après cette publicité
Olympique Lyonnais
Début de l’entraînement ouvert au public, avec un retour ! 🔴🔵🤩
Voir sur X

Pouvant rapporter des liquidités bienvenues aux Gones malgré sa rééducation sportive, le Diable Rouge est finalement resté à Lyon. Et ce mardi, Mangala a fait son retour à l’entraînement collectif avec l’OL. Un retour qui pourrait être très intéressant pour Paulo Fonseca qui aura encore plus de diversité dans son entrejeu avec le milieu de 27 ans dans ses rangs.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Orel Mangala

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Orel Mangala Orel Mangala
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier