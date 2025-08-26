OL : Orel Mangala de retour à l’entraînement collectif

Recruté pour un peu plus de 23 millions d’euros l’été dernier, Orel Mangala a été totalement oublié par les supporters de l’OL ces derniers mois. Prêté l’été dernier à Everton après un prêt intéressant à Lyon, le milieu belge avait finalement vu sa saison être interrompue par une rupture des ligaments croisés contractée en janvier dernier. De retour dans le Rhône cet été, l’ancien de Nottingham Forest a connu un été particulier.

Pouvant rapporter des liquidités bienvenues aux Gones malgré sa rééducation sportive, le Diable Rouge est finalement resté à Lyon. Et ce mardi, Mangala a fait son retour à l’entraînement collectif avec l’OL. Un retour qui pourrait être très intéressant pour Paulo Fonseca qui aura encore plus de diversité dans son entrejeu avec le milieu de 27 ans dans ses rangs.