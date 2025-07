OL : le mercato inattendu de l’énigme Orel Mangala

Lundi, 29 joueurs étaient attendus au Groupama OL Training Center pour la reprise de l’Olympique Lyonnais. Parmi eux, il y avait Corentin Tolisso, Georges Mikautadze, Malick Fofana ou encore des jeunes issus du centre de formation. Après des tests physiques durant la matinée, les Gones ont enchaîné à 17 heures avec la séance d’entraînement, qui était ouverte durant 30 minutes à la presse. Échauffement à base de courses, exercice en mouvement avec le moins de touches de balles, travail du jeu au pied pour les gardiens ou encore oppositions sur terrain réduit, les Lyonnais ont pu toucher le ballon dès la première séance. Enfin presque tous.

Convoqués pour la reprise, Ernest Nuamah (blessure), Jordan Veretout (raisons personnelles) et Orel Mangala n’étaient pas sur le pré. En phase de réathlétisation, le Belge a enchaîné les tours de terrain en compagnie de deux préparateurs physiques (Cédric Uras et Alexandre Fahri). «C’est une bénédiction de pouvoir courir», leur a d’ailleurs lâché Mangala en plein effort. Il faut dire que le joueur a connu des moments difficiles ces derniers mois. Après seulement six mois entre Rhône et Saône (12 matches, 2 buts), où il était prêté avec option d’achat, il a été définitivement acheté pour environ 23,4 M€.

Mangala reprend à l’OL

Mais Nottingham Forest, son ancien club, a conservé un intéressement de 10 % sur la plus-value d’un éventuel futur transfert. Dans la foulée, le joueur, sur lequel Pierre Sage ne comptait pas à l’époque, a été envoyé en prêt à Everton il y a un an. Un club avec lequel il a participé à 22 rencontres toutes compétitions confondues (1 but). Titulaire en puissance, il a été stoppé en plein élan par une blessure au genou (rupture du ligament croisé) contractée lors du match face à Brighton le 25 janvier dernier. Le Diable Rouge a donc dû passer sur le billard quelques jours après.

«L’opération a été un succès. Merci au personnel médical qui a contribué à sa réalisation ! Maintenant, ma récupération commence. #Mangality», avait écrit le joueur sur ses réseaux sociaux. Quelques semaines plus tard, Everton a annoncé son retour à Lyon à l’issue de son prêt. Entre-temps, le Belge a commencé tout le travail de rééducation, tout en sachant que ce type de blessure nécessite au minimum entre 6 et 8 mois d’arrêt. Le milieu pourrait donc être un renfort pour l’OL où il va faire la connaissance de Paulo Fonseca et de son staff.

Le Belge est dans le flou

Mais un nouveau départ n’est pas à exclure d’autant que l’OL est dans une situation délicate et n’a pas fermé la porte pour lui comme pour d’autres. Si du côté du club on nous affirme qu’il n’y a «rien à signaler» à son sujet pour le moment, dans son entourage, on nous avoue que c’est un peu le flou le concernant notamment en raison de sa blessure. Mais l’idée est bien évidemment d’enchaîner les matches dès qu’il sera remis, lui qui a en ligne de mire la Coupe du Monde 2026. La concurrence est féroce dans l’entrejeu et les places seront chères au sein de la sélection chapeautée par Rudi Garcia. Bien qu’il se remette de sa blessure, le natif de Bruxelles voit malgré tout son nom sortir du chapeau durant cette intersaison.

Il y a quelques semaines, la presse italienne évoquait un intérêt de la part de la Fiorentina. Ce que nous pouvons vous confirmer. La Viola apprécie son profil selon certaines sources en Italie, qui nous ont aussi indiqué qu’il figure sur la liste élargie de Bologne et qu’il a été proposé à l’Atalanta. Des écuries anglaises et allemandes ont pris quelques renseignements à son sujet concernant son état de forme, sa situation à l’OL et ses disponibilités nous a-t-on fait savoir. Mais à l’heure actuelle, aucun club n’a dépassé le stade de l’intérêt. Pour le moment, Orel Mangala est toujours à Lyon, où il travaille d’arrache-pied pour revenir. C’est sa priorité et la seule à l’instant T.