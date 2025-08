OL : Liverpool va aussi récupérer un pourcentage pour Tyler Morton

Jeune milieu de terrain de Liverpool, Tyler Morton s’apprête à découvrir la Ligue 1. En effet, ce vendredi soir, la presse anglaise annonçait que l’OL était désormais tout proche de s’offrir le jeune joueur de 22 ans pour la modique somme de 17 millions d’euros. Une somme XXL pour le club français, en difficultés financières, et donc un pari sur l’avenir.

Ce samedi, The Times annonce que l’accord entre les différentes parties est imminent. Liverpool va bien vendre son joueur autour de 17 millions et va en plus de ça inclure un pourcentage à la revente de 20%. En attendant d’avoir les chiffres exacts dans le communiqué de l’OL, Liverpool semble réaliser une très belle vente pour son joueur prêté à Hull City et Blackburn ces dernières saisons.