Ballon d’Or 2025 : Ousmane Dembélé peut déjà s’inquiéter

Hier, France Football a dévoilé les noms des 30 joueurs en concurrence pour remporter le Ballon d’Or 2025. Sans grande surprise, Ousmane Dembélé (27 ans) en fait partie. Le Français sort d’une saison où il a marqué 35 buts et délivré 16 assists en 53 matches toutes compétitions confondues. Il a notamment remporté la Ligue 1, la Coupe de France ainsi que la Ligue des Champions. Sacré meilleur joueur du championnat de France lors des Trophées UNFP, il a également été finaliste de la Coupe du Monde des Clubs avec le PSG. Une année plutôt réussie pour l’international tricolore, demi-finaliste de la Ligue des Nations avec les Bleus. Tout cela fait de lui le favori pour le Ballon d’Or 2025. Mais ce trophée n’ira pas à coup sûr entre ses mains.

Il fait face au prodigieux Lamine Yamal, qui voit le FC Barcelone et l’Espagne faire front derrière lui pour remporter ce titre. «Dembélé est super, mais Lamine Yamal mérite tellement le Ballon d’Or. Il ne faut pas l’oublier», a confié un dirigeant catalan à L’Equipe. Le prodige de 18 ans a été moins décisif que Dembélé (18 buts, 25 assists) mais il a régalé sur les terrains de Liga comme ceux d’Europe, lui qui a remporté la Liga, la Coupe du Roi et la Supercoupe d’Espagne avec le FC Barcelone. Il a aussi été finaliste de la Ligue des Nations avec la Roja. Pour beaucoup, il a les qualités et l’étoffe d’un Ballon d’Or lors d’une année où aucun joueur n’est véritablement sorti du lot. D’ailleurs, la presse espagnole poursuite sa campagne pour lui. Sport écrit : «Lamine Yamal est le footballeur du moment, le meilleur d’aujourd’hui et probablement des prochaines années, malgré sa majorité il y a moins d’un mois.»

Lamine Yamal, le Ballon d’Or de l’Espagne

Sport ajoute : «juste pour cette raison, parce qu’il n’y a aucun joueur qui dégage autant de talent, d’attentes pour l’avenir et la capacité de mettre une équipe de la taille énorme du Barça dans son dos, le prochain Ballon d’Or devrait déjà avoir un propriétaire. Mais de nombreuses circonstances concordent dans ce vote de 180 journalistes, qui doivent évaluer qui, à leur avis, a été le meilleur au cours de la saison 2024-2025. Ousmane Dembélé est également très bon et a fait une campagne spectaculaire, remportant presque tout avec le Paris Saint-Germain, mais cette mauvaise finale de la Coupe du Monde des Clubs contre un Chelsea très supérieur peut le pénaliser, en plus de perdre le duel particulier avec Lamine lors de la dernière Ligue des Nations.»

Le média espagnol poursuit : «le Blaugrana a marqué deux buts pour l’Espagne lors du spectaculaire 5-4 à Stuttgart et le Français n’a pas vu le jour. Bien sûr, il a en sa faveur le grand rôle dans une Ligue des Champions historique pour le PSG. Lamine a marqué moins de buts (18 contre 35) et a remporté moins de titres (3 contre 4) que Dembélé, mais la dimension du footballeur du Barça est à un autre niveau. L’ex-blaugrana ne peut pas non plus être comparé à lui. Ce que Lamine Yamal a réalisé à son âge n’a été réalisé par personne, pas même Leo Messi. Lamine Yamal est un élu, un footballeur pour qui il vaut la peine de payer un billet, pour qui le public se lève et est admiré avec ses dribbles diaboliques, ses qualités et le fait qu’il est un gaucher magique.»

L’omniprésenceence du PSG peut lui coûter cher

Pour Sport, il a bien plus l’aura et le talent d’un Ballon d’Or, lui qui a remporté la Liga. Un championnat supérieur à la L1 d’après la publication catalane. Elle précise d’ailleurs : «tout cela doit être mis en balance et avec la considération que les journalistes du monde entier votent, également de coins plus éloignés où arrivent les actions spectaculaires, celles qui font tourner l’univers. Et c’est là que Lamine est incomparable.» Du côté de l’Italie, on estime que la présence de nombreux parisiens (9 au total, ndlr) peut handicaper Dembouz. La Gazzetta dello Sport explique que «l’abondance de joueurs parisiens pourrait s’avérer contre-productif précisément pour Dembélé dans la lutte pour la succession de Rodri.» Pour la publication au papier rose, la dispersion des voix peut lui porter préjudice.

Même si le PSG fait campagne pour lui, ce qui aurait d’ailleurs semé la zizanie en interne, il pourrait être lésé. D’autant que plusieurs coéquipiers, dont Vitinha et Hakimi, ont aussi fait briller le collectif grâce à leurs individualités. Là où Lamine Yamal a été l’homme clé du Barça, avec Raphinha. Un sentiment partagé par L’Equipe. «La montée en puissance de l’attaquant du PSG tout au long de la saison a été grandiose, conséquence des énormes progrès qu’il a subitement réalisés devant le but. Ses statistiques collent pile-poil avec les critères individuels, il est un joueur spectaculaire et souriant, sans casserole, et c’est un atout. Surtout, il est le Parisien qui incarne le plus, aux yeux du monde, la domination de son équipe. Mais rien n’est fait pour l’ancien Rennais, qui risque une dispersion des suffrages à l’intérieur même de son club où deux ou trois de ses partenaires vont faire des voix.» Rien n’est donc joué pour Ousmane Dembélé, qui attend de connaître le résultat définitif des votes le 22 septembre.