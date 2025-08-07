Le Ballon d’Or a semé la zizanie dans le vestiaire du PSG

Les noms des 30 nommés au prochain Ballon d’Or sont sortis dans l’après-midi. Comme attendu, la part belle revient au PSG, qui place 9 joueurs dans cette liste prestigieuse : Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Vitinha, Désiré Doué, Gianluigi Donnarumma, Joao Neves, Nuno Mendes, Fabian Ruiz et Khvicha Kvaratskhelia. Bien sûr, ce n’est pas une garantie de succès pour ce trophée tant convoité. Tout de même, Dembouz apparaît depuis le début comme la meilleure carte parisienne pour affronter Lamine Yamal.

L’ancien Rennais n’avait encore jamais été nommé mais le voilà déjà propulsé parmi les deux favoris. Il faut dire que sa saison a été dantesque avec pas moins de 35 buts et 16 passes décisives en 53 matchs toutes compétitions confondues. Au-delà des statistiques, il est devenu la star d’un collectif, l’attaquant qui ne rechigne jamais à défendre et le leader d’une équipe qui a ramené 4 trophées majeurs cette saison, dont la Ligue des Champions au terme d’une finale magistrale et déjà historique.

Le vestiaire n’a pas aimé la promotion faite pour Dembélé

C’est depuis ce soir de Munich d’ailleurs que le PSG mise tout sur son numéro 10, plutôt qu’un autre joueur de l’effectif. «Si Ousmane Dembélé ne gagne pas, il y a un problème, lâchait même Nasser Al-Khelaifi sur RMC en pleine Coupe du Monde des Clubs, comme pour mieux mettre en avant cette candidature. Vu la saison qu’il a faite, une saison magnifique, aucun doute qu’il doit gagner le Ballon d’Or. Si ce n’est pas le cas, il y a un problème. Il a tout fait». Cette déclaration n’a pas forcément eu l’effet escompté. Non pas qu’elle ne favorise pas Dembélé mais plutôt qu’elle a gêné au sein du vestiaire.

Selon L’Equipe, chez d’autres candidats ou postulants pour faire partie de la liste de 30, cette phrase a provoqué quelques jalousies. L’ancien du Barça s’est prêté au jeu de l’exercice médiatique, se mettant plus en avant mais il reste convaincu que seul le terrain décidera. Mais au sein de la direction, on a déjà senti un agacement chez certains joueurs de cette promotion de Dembélé, au détriment des autres. D’ailleurs, L’Equipe rapporte une anecdote qui s’est déroulée juste après l’annonce de la liste. Al-Khelaïfi s’est rendu dans le vestiaire et a estimé que «tous les joueurs du PSG méritaient» le Ballon d’Or… Il y a bien un sujet.