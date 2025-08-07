La liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or 2025 !
C’est le grand jour. Alors que la saison 2025/2026 n’a pas encore repris ses droits, on va connaître l’identité des 30 nommés pour le Ballon d’Or France Football 2025. Qui succèdera à Rodri sacré en 2024 ? Éléments de réponses tout au long de la journée …
Alors que l’édition 2024 du Ballon d’Or nous a offert un vainqueur surprenant puisque Rodri (Manchester City) avait déjoué les pronostics en terminant devant les Madrilènes Vinicius Junior (2e) et Jude Bellingham (3e), l’édition 2025 du Ballon d’or nous offre également beaucoup de suspense. Ainsi, ce jeudi 7 août, France Football dévoile au compte-goutte les 30 nommés pour la récompense du Ballon d’Or.
Après avoir annoncé plus tôt dans la journée les prétendants aux différents trophées (Kopa, Yachine ou encore Cruyff) dans les catégories féminines et masculines, nous connaissons également les prétendants pour le Ballon d’Or féminin et désormais ceux pour le Ballon d’Or masculin. Un trophée pour lequel deux noms ressortent beaucoup depuis plusieurs semaines avec le Français Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) et l’Espagnol Lamine Yamal (FC Barcelone).
Le PSG domine les nominations
Le premier a remporté la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain en étant un élément clef de ce sacre. Auteur de 35 buts et 16 passes décisives en 53 matches avec le club parisien, le joueur formé au Stade Rennais s’est épanoui suite à son repositionnement comme avant-centre. Vainqueur de la Ligue 1 et de la Coupe de France, Ousmane Dembélé est aussi finaliste de la Coupe du Monde des Clubs avec la formation francilienne.
De son côté, Lamine Yamal n’est pas en reste. Le jeune ailier de 18 ans a remporté la Liga, la Coupe du Roi et la Supercoupe d’Espagne avec le FC Barcelone. Demi-finaliste de la Ligue des Champions, il affiche pas moins de 18 buts et 25 passes décisives en 55 matches avec les Blaugranas cette saison. En outre, il a été finaliste de la Ligue des Nations avec l’Espagne face au Portugal.
Parmi les autres prétendants, on retrouve Raphinha du côté du FC Barcelone mais aussi Achraf Hakimi et Vitinha pour le Paris Saint-Germain. Les Franciliens sont d’ailleurs nettement représentés avec 9 représentants puisqu’on compte aussi Désiré Doué, Gianluigi Donnarumma, Joao Neves, Nuno Mendes, Fabian Ruiz et Khvicha Kvaratskhelia. À noter la présence de plusieurs Français avec Kylian Mbappé (Real Madrid) et Michael Olise (Bayern Munich).
Les 30 nommés
- Ousmane Dembélé (28 ans/France/Paris Saint-Germain)
- Gianluigi Donnarumma (26 ans/Italie/Paris Saint-Germain)
- Jude Bellingham (22 ans/Angleterre/Real Madrid)
- Serhou Guirassy (29 ans/Guinée/Borussia Dortmund)
- Denzel Dumfries (29 ans/Pays-Bas/Inter Milan)
- Désiré Doué (20 ans/France/Paris Saint-Germain)
- Viktor Gyökeres (27 ans/Suède/Sporting CP et Arsenal)
- Erling Haaland (25 ans/Norvège/Manchester City)
- Achraf Hakimi (26 ans/Maroc/Paris Saint-Germain)
- Harry Kane (32 ans/Angleterre/Bayern Munich)
- Khvicha Kvaratskhelia (24 ans/Géorgie/Napoli et Paris Saint-Germain)
- Robert Lewandowski (36 ans/Pologne/FC Barcelone)
- Lautaro Martinez (27 ans/Argentine/Inter Milan)
- Alexis MacAllister (26 ans/Argentine/Liverpool)
- Scott McTominay (28 ans/Écosse/Napoli)
- Kylian Mbappé (26 ans/France/Real Madrid)
- Nuno Mendes (23 ans/Portugal/Paris Saint-Germain)
- Joao Neves (20 ans/Portugal/Paris Saint-Germain)
- Pedri (22 ans/Espagne/FC Barcelone)
- Cole Palmer (23 ans/Angleterre/Chelsea)
- Michael Olise (23 ans/France/Bayern Munich)
- Raphinha (28 ans/Brésil/FC Barcelone)
- Declan Rice (26 ans/Angleterre/Arsenal)
- Fabian Ruiz (29 ans/Espagne/Paris Saint-Germain)
- Virgil van Dijk (34 ans/Pays-Bas/Liverpool)
- Vinicius Junior (25 ans/Brésil/Real Madrid)
- Mohamed Salah (33 ans/Égypte/Liverpool)
- Florian Wirtz (22 ans/Allemagne/Bayer Leverkusen et Liverpool)
- Vitinha (25 ans/Portugal/Paris Saint-Germain)
- Lamine Yamal (18 ans/Espagne/FC Barcelone)
Les 30 nommées au Ballon d’Or 2025 (F)
C’est maintenant l’heure avec la révélation de l’identité des 30 joueuses qui prétendent au titre pour le Ballon d’Or féminin 2025. Voici les joueuses : Lucy Bronze (33 ans/Angleterre/Chelsea), Barbara Banda (25 ans/Zambie/Orlando Pride), Aitana Bonmati (27 ans/Espagne/FC Barcelone), Sandy Baltimore (25 ans/France/Chelsea), Mariona Caldentey (29 ans/Espagne/Arsenal), Klara Bühl (24 ans/Allemagne/Bayern Munich), Sofia Cantore (25 ans/Italie/Juventus et Washington Spirit), Steph Catley (31 ans/Australie/Arsenal), Melchie Dumornay (22 ans/Haïti/OL Lyonnes), Temwa Chawinga (26 ans/Malawi/Kansas City), Emily Fox (27 ans/Etats-Unis/Arsenal), Cristiana Girelli (35 ans/Italie/Juventus), Caroline Graham Hansen (30 ans/Norvège/FC Barcelone), Esther Gonzalez (32 ans/Espagne/Gotham FC), Patri Guijarro (27 ans/Espagne/FC Barcelone), Amanda Gutierres (24 ans/Brésil/Palmeiras), Hannah Hampton (24 ans/Angleterre/Chelsea), Pernille Harder (32 ans/Danemark/Bayern Munich), Lindsey Heaps (31 ans/Etats-Unis/OL Lyonnes), Chloe Kelly (27 ans/Manchester City et Arsenal/Angleterre), Marta (39 ans/Brésil/Orlando Pride), Frida Leonhardsen Maanum (26 ans/Norvège/Arsenal), Ewa Pajor (28 ans/Pologne/FC Barcelone), Clara Matéo (27 ans/France/Paris FC), Alessia Russo (26 ans/Angleterre/Arsenal), Claudia Pina (23 ans/Espagne/FC Barcelone), Alexia Putellas (31 ans/Espagne/FC Barcelone), Johanna Rytting Karneryd (28 ans/Suède/Chelsea), Caroline Weir (30 ans/Écosse/Real Madrid) et Leah Williamson (28 ans/Angleterre/Arsenal).
Les 5 meilleurs clubs masculins sont connus
Les cinq clubs nommés pour le titre de meilleure équipe de la saison 2024/2025 chez les hommes sont : le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain, Chelsea, Liverpool et Botafogo.
Les 5 meilleurs clubs féminins sont connus
La cérémonie du Ballon d’Or récompensera les 5 meilleurs clubs féminins. Voici les prétendants : Arsenal, le FC Barcelone, Chelsea, l’OL Lyonnes et Orlando Pride.
Les nommés pour le Trophée Cruyff
Suite des nommés pour le Trophée Cruyff, cette fois dans la catégorie masculine. Les cinq entraîneurs valorisés sont Antonio Conte (56 ans/Italie/Napoli), Luis Enrique (55 ans/Espagne/Paris Saint-Germain), Enzo Maresca (45 ans/Italie/Chelsea) et Arne Slot (46 ans/Pays-Bas/Liverpool).
Les nommés pour le Trophée Cruyff (F)
Après les joueurs et les joueuses, place aux coachs. Voici les cinq entraîneurs nommés pour le Trophée Cruyff de meilleur coach d’une équipe féminine : Sonia Bompastor (45 ans/France/Chelsea), Arthur Elias (44 ans/Brésil/Brésil), Justine Madugu (61 ans/Nigéria/Nigéria), Renée Slegers (36 ans/Pays-Bas/Arsenal) et Sarina Wiegman (55 ans/Pays-Bas/Angleterre).
