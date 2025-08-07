La liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or 2025 !

Alors que l’édition 2024 du Ballon d’Or nous a offert un vainqueur surprenant puisque Rodri (Manchester City) avait déjoué les pronostics en terminant devant les Madrilènes Vinicius Junior (2e) et Jude Bellingham (3e), l’édition 2025 du Ballon d’or nous offre également beaucoup de suspense. Ainsi, ce jeudi 7 août, France Football dévoile au compte-goutte les 30 nommés pour la récompense du Ballon d’Or.

Après avoir annoncé plus tôt dans la journée les prétendants aux différents trophées (Kopa, Yachine ou encore Cruyff) dans les catégories féminines et masculines, nous connaissons également les prétendants pour le Ballon d’Or féminin et désormais ceux pour le Ballon d’Or masculin. Un trophée pour lequel deux noms ressortent beaucoup depuis plusieurs semaines avec le Français Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) et l’Espagnol Lamine Yamal (FC Barcelone).

Le PSG domine les nominations

Le premier a remporté la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain en étant un élément clef de ce sacre. Auteur de 35 buts et 16 passes décisives en 53 matches avec le club parisien, le joueur formé au Stade Rennais s’est épanoui suite à son repositionnement comme avant-centre. Vainqueur de la Ligue 1 et de la Coupe de France, Ousmane Dembélé est aussi finaliste de la Coupe du Monde des Clubs avec la formation francilienne.

De son côté, Lamine Yamal n’est pas en reste. Le jeune ailier de 18 ans a remporté la Liga, la Coupe du Roi et la Supercoupe d’Espagne avec le FC Barcelone. Demi-finaliste de la Ligue des Champions, il affiche pas moins de 18 buts et 25 passes décisives en 55 matches avec les Blaugranas cette saison. En outre, il a été finaliste de la Ligue des Nations avec l’Espagne face au Portugal.

Parmi les autres prétendants, on retrouve Raphinha du côté du FC Barcelone mais aussi Achraf Hakimi et Vitinha pour le Paris Saint-Germain. Les Franciliens sont d’ailleurs nettement représentés avec 9 représentants puisqu’on compte aussi Désiré Doué, Gianluigi Donnarumma, Joao Neves, Nuno Mendes, Fabian Ruiz et Khvicha Kvaratskhelia. À noter la présence de plusieurs Français avec Kylian Mbappé (Real Madrid) et Michael Olise (Bayern Munich).

Les 30 nommés