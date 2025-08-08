Real Madrid : Reinier transféré à l’Atletico Mineiro

Arrivé en tant que jeune espoir une saison après ses compatriotes Vinicius Jr et Rodrygo, Reinier (23 ans) est devenu indésirable au sein de l’effectif du Real Madrid. Mais cet été et après des prêts qui n’ont pas été concluants, le club merengue a décidé de se séparer de lui définitivement. Le Brésilien retourne dans son pays natal, à l’Atlético Mineiro.

La suite après cette publicité

«Le Real Madrid CF et le Clube Atlético Mineiro se sont mis d’accord sur le transfert de notre joueur Reinier. Le Real Madrid souhaite lui témoigner sa gratitude et son affection pour les années qu’il a passées au sein de notre club, et lui souhaite, ainsi qu’à sa famille, le meilleur dans cette nouvelle étape de sa vie», indique le club merengue.