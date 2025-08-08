Monaco : Paul Pogba lâche du lourd pour son grand retour

«Je peux vous garantir que Paul ne sera pas capable d’être sur le terrain contre Le Havre (le 16 août). Il devait sûrement blaguer. Il faut être réaliste et honnête». Au moment de la présentation de Paul Pogba à Monaco, le 3 juillet dernier, Thiago Scuro avait dû rectifier les propos de son joueur, désireux de revenir le plus vite possible sur les pelouses après plus de deux ans d’absence. Rêveur, le champion du monde 2018 s’imaginait peut-être un joli storytelling avec des débuts face à son club formateur, Le Havre, lors de la première journée de championnat.

La suite après cette publicité

A priori, il devra encore patienter, probablement jusqu’à octobre, date qui avait été évoquée dans la presse ces dernières semaines. Pour le moment en tout cas, Pogba est dans les temps. «Ils travaillent sur leur structure physique, leur équilibre. On ne peut pas comparer les deux. Je pense qu’Ansu est un peu plus proche de rejoindre l’équipe. À Barcelone, il n’a pas pu travailler comme il le devait. On essaie de le remettre à niveau, il ne faut pas le faire trop tôt. On fait attention. Tous les deux ont faim de ballon. Ils s’en rapprocheront dans les semaines à venir», déclarait Adi Hütter il y a trois semaines. au sujet de Fati et Pogba.

La suite après cette publicité

«Voir un grand Paul Pogba sur les terrains, c’est ce que je suis en train de préparer»

Depuis, l’ancien Turinois a repris l’entraînement avec ballon, mais toujours dans le cadre d’un suivi personnalisé. S’il reste au contact du groupe dans la vie quotidienne, le Français s’entraîne pour le moment toujours seul. Mais avec appétit, comme il l’a confié ce vendredi au micro de beIN Sports, avant le coup d’envoi de Monaco - Inter Milan. «On reprend le foot, je suis comme un gamin, là je suis en train de me préparer pour rejoindre mes coéquipiers sur le terrain, c’est ça le but. La forme ? Très bien, très bon staff, ça s’occupe très bien de moi, c’est juste une question de temps pour être en pleine forme et donner tout sur le terrain», a-t-il affirmé.

«Ça fait du bien de pouvoir parler, d’avoir des coéquipiers autour de moi. Je ne regrette en aucun cas mon choix, tous les jours, je remercie le bon Dieu d’être ici, dans un bon groupe, un très grand club, avec des personnes déterminées à ce que je fasse mon grand retour. Il y a des étapes, moi, c’est bien me préparer. Je n’ai pas envie de venir sur le terrain et ne pas être moi, Paul Pogba. Je pense que tout le monde attend ça, voir un grand Paul Pogba sur les terrains. C’est ce que je suis en train de préparer.» Au plus grand plaisir des fans de football.