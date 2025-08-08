C’est reparti entre l’ASM et l’Inter !

46è | Ilenikhena est dans la surface de réparation face à Acerbi. Le jeune attaquant hésite entre les passements de jambes ou frapper. Ce qui laisse le défenseur remporter son duel.

Deuxième mi-temps Lautaro Martinez donne le coup d’envoi du second acte.

Mi-temps L’ASM est devant à la pause de ce match amical grâce à un pétard d’Akliouche dès la première minute de jeu. Les hommes d’Adi Hütter bénéficie également d’une supériorité numérique depuis l’exclusion de Calhanoglu.

45è+1 | Le coup de tête de Kehrer Camara tire le corner et trouve Kehrer au second poteau. Le coup de casque de l’Allemand oblige Sommer à se coucher pour empêcher un second but.

45è | Ben Seghir essaye de dribbler Pavard côté gauche pour centrer. Le Marocain obtient quand même un corner. Le premier de la partie.

44è | Camara tire un coup-franc à 25m excentré à droite. Il trouve la tête de Kehrer mais c’est hors-cadre.

42è | Le sauvetage de Vanderson Sucic d’une louche subtil trouve Martinez plein axe dans la surface. L’Argentin est à 10m de Hradecky et patiente pour l’ajuste. Vanderson surgit derrière lui et lui retire le ballon.

41è | Ilenikhena pense doubler la mise Zakaria sur le côté gauche adresse un centre à ras de terre qu’Ilenikhena reprend d’un plat du pied qui fait filoche. Mais l’attaquant français était hors-jeu.

39è | Le petit filet pour Biereth Superbe passe de l’extérieur du droit du Sénégalais qui trouve Biereth dans la surface côté gauche. Le Danois évite Sommer et tente de mettre le ballon dans les buts. Trop excentré, il ne trouve que le petit filet.

37è | Le jeu n’a toujours pas repris. Mathieu Vernice doit expliquer sa décision. Chivu prend un jaune. Hütter aussi est en colère.

35è | Deuxième jaune pour Calhanoglu . Le Turc tente de récupérer un ballon avant que Vanderson ne le fasse. En retard, il percute violemment le Brésilien et écope d’un deuxième jaune synonyme de rouge.

34è | Le match se tend légèrement. Zakaria intervient physiquement sur Barella qui finit au sol.

32è | Camara à la lutte dans les airs avec Barella retombe mal. Les soigneurs doivent intervenir.

31è | Pogba dans les gradins surveille ses coéquipiers.

30è | Sucic prend sa chance à 20m. Hradecky se détend parfaitement dans les airs pour repousser cette tentative.

29è | Nouvelle attaque avec Ben Seghir en chef d’orchestre. Encore une fois le Marocain donne le ballon à Biereth côté droit qui renverse le jeu vers Ilenikhena. Le jeune attaquant frappe en première intention. C’est largement au-dessus.

27è | Enorme contestation d’une décision arbitrale de la part de Lautaro Martinez. Il écope du deuxième jaune de la partie.

26è | Biereth pas loin de doubler la mise Contre-attaque de l’ASM. Ben Seghir envoie Biereth dans la surface côté droit. Le Danois frappe. Cela frôle le montant droit de Sommer

24è | Zakaria intervient devant Bastoni mais le défenseur italien reste au sol. L’arbitre rappel à l’ordre le Suisse.

22è | Camara encore. Akliouche donne la balle au Sénégalais à 20m qui la frappe comme elle vient. Sommer doit se détendre pour repousser.

21è | Camara a le champ libre à 25m des cages. Il tente une frappe lourde que Sommer dégage des deux poings.

19è | Kehrer intervient devant Thuram à l’entrée de la surface de réparation. Le capitaine monégasque demande plus d’intensité pour éviter ce genre de passes.

18è | Le Turc a vraiment réalisé un tacle bête, dangereux pour l’intégrité physique de Camara.

17è | Jaune pour Calhanoglu pour un énorme tacle par terrière sur Camara

16è | Malgré l’aspect amical de la partie, plusieurs tacles appuyés sont réalisés comme Barella sur Ben Seghir.

14è | Thuram proche de l’égalisation Calhanoglu trouve Barella dans la surface côté droit d’une louche. L’Italien remet en retrait à Thuram qui frappe en première intention. Cela rase le montant de Hradecki.

13è | Les hommes d’Adi Hütter tente de préparer une attaque mais les joueurs sont beaucoup trop statiques.

11è | Le sauvetage d’Acerbi. Monaco est à l’attaque. Akliouche rentre dans la surface et donne la balle à Camara. Il tente un crochet mais Acerbi lui enlève le ballon.

10è | Monaco commence à ressortir le ballon.

8è | L’Inter continue de pousser. Thuram glisse le ballon à Barella à l’entrée de la surface plein axe. L’Italie enroule une frappe à ras de terre qui passe juste à côté du poteau de Hradecky.

7è | Le raté de Barella : Centre sur le côté droit de Luis Henrique. Lautaro au second poteau remet de l’autre côté. Barella surgit mais rate le cadre à moins de 10m.

6è | Bon coup-franc à venir pour l’Inter, sorte de corner ouvert côté droit.

5è | Thuram et Caio Henrique se cherchent des noises. L’arbitre doit les séparer.

4è | Centre de Dimarco sur le côté gauche. C’est dévié par un Monégasque et Lautaro essaie d’en profiter dans les 16m mais son contrôle de l’épaule finit en 6m.

3è | Monaco continue de mettre la pression sur le but de Sommer. Dans la surface côté droit, Ilenikehna est cherché mais rate son contrôle.

1è | Ouverture du score par Akliouche. Dans les 25m de l’Inter, Biereth récupère un ballon. Il le glisse à Akliouche qui arme une frappe surpuissante qui fait mouche.

Début du match : Ilenikhena donne le coup d’envoi de cette partie.

Le coup d’envoi fictif sera donné par Shabani Nonda

Tous les acteurs du matchs pénètrent sur la pelouse

Aussitôt officialisé, aussitôt dans le champs : Hradecky a été officialisé par l’AS Monaco il y a à peine 45 minutes et le voilà déjà en train de garder les bois asémistes.

Un tonnerre d’applaudissement : Paul Pogba est rentrée sur la pelouse de Louis II sous les applaudissements nourris du public.

Entrée des protagonistes : À la manière de la coupe du monde des clubs, chaque joueur Monégasque sort un par un. Ils dédicacent ensuite un ballon qui sera sûrement mis aux enchères.

La composition de l’Inter : Sommer - Pavard, Acerbi, Bastoni - Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco - Thuram, Martinez

La composition de l’AS Monaco : Hradecky - Vanderson, Singo, Kehrer, Caio Henrique - Akliouche, Zakaria, Camara, Ben Seghir - Biereth, Ilenikhena

Pour son dernier match de préparation, l’AS Monaco reçoit l’Inter dans son antre de Louis II. Le début de la partie est programmée à 20h. Les Nerazzurri sont le huitième adversaires des Asémistes qui sont sur un bilan de 5 victoires et deux nuls.